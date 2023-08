Belgowie nie mają litości dla Pogoni Szczecin. Brutalne podsumowanie

Pogoń Szczecin nie była faworytem dwumeczu z KAA Gent, co brutalnie zweryfikowało starcie wyjazdowe. Ekstraklasowicze przegrali aż 0:5 po fatalnych błędach bramkarza Bartosza Klebaniuka i całej linii defensywnej, czym niemal na pewno pożegnali się z awansem do kolejnej fazy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Pewne są tego również belgijskie media, które brutalnie podsumowały postawę ekipy z ekstraklasy.

Belgowie nie mają litości dla Pogoni Szczecin. "Rewanż jest zbędny"

Belgijskie media są przekonane, że KAA Gent już zapewnił sobie awans do kolejnej fazy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Nie mają również wątpliwości, że w trakcie spotkania pomiędzy oboma zespołami mocno widoczna była różnica klas.

"KAA Gent zmiażdżyło polskiego przeciwnika. Bawoły przepuściły Pogoń Szczecin przez maszynkę do mięsa, a dyżurny rzeźnik nazywał się Gift Orban, który ustrzelił hat-tricka." - czytamy w "Het Nieuwsblad".

"Rany, ale Pogoń była słaba. Można się założyć, że rywale również byli zszokowani tym, jak łatwo poszło. Gol otwierający padł szybko. Po strzale De Sarta bramkarz Klebaniuk wypuścił piłkę, Orban uderzył z bliskiej odległości. Takiego prezentu nie powinno się oddawać. KAA Gent może już rezerwować bilety na kolejną rundę" - brutalnie podsumowali spotkanie dziennikarze "Het Laatste Nieuws".

Dziennikarze tego samego pisma przywołali również sytuację, której doświadczyli podczas spotkania. "Mieliśmy do czynienia z social media managerem Pogoni. W przerwie mężczyzna siedział za nami w strefie prasowej z rękami we włosach i wpatrywał się w laptopa. "Czy musimy tu grać jeszcze przez 45 minut?" Jeśli jego serce zamarło, to co musiało być z tymi polskimi zawodnikami?" - czytamy.

Nie zabrakło również gorzkich słów dla Bartosza Klebaniuka, który zawalił przy trzech golach dla ekipy z Gandawy. "Polskiego bramkarza nie było na imprezie. To był jednostronny mecz i Gent może być spokojny przed rewanżem w Polsce" - dodają dziennikarze "Le Soir".

Z kolei portal Voetbal24.be wskazuje, że wygrana Gentu ma związek z kapitalnymi Giftem Orbanem i Hugo Cuypersem. "Śmiercionośny duet wymierzył prawdziwą karę" - czytamy. Dziennikarze dodali również: "Rewanż zaplanowany jest na przyszły czwartek, choć właściwie jest zbędny".

Mecz rewanżowy pomiędzy Pogonią Szczecin a KAA Gent zaplanowano na czwartek 17 sierpnia o godzinie 18:00. Wcześniej drużyna Jensa Gustafssona zagra w lidze z Radomiakiem Radom w niedzielę 13 sierpnia o 15:00.