To nagranie obnaża zawodnika Pogoni. Nic dziwnego, że tak się skończyło [WIDEO]

Pogoń Szczecin kapitalnie rozpoczęła przygodę z eliminacjami do Ligi Konferencji Europy, wygrywając dwumecz z Linfield (8:4). W III rundzie dostała jednak srogą lekcję od ubiegłorocznego ćwierćfinalisty pucharu, KAA Gent. Już po pierwszych 45. minutach drużyna Jensa Gustaffsona przegrywała 0:4 po bramkach Gifta Orbana oraz Hugo Cuypersa. W drugiej części belgijski klub dorzucił jeszcze jedno trafienie. Szczególnie słabo prezentowała się linia obrony i pomoc Pogoni, gdzie na pochwałę z pewnością nie zasłużył Rafał Kurzawa.

Rafał Kurzawa rozczarował. Ten filmik mówi wszystko. Kompletny brak zaangażowania

Pomocnik nie rozpoczął tego spotkania w podstawowym składzie. Wszedł dopiero na początku drugiej połowy, miał dać impuls, ale całkowicie zawodził. Nie był w stanie wygrać pojedynków z rywalami, a na dodatek łatwo tracił piłkę. To jednak nie było najgorsze. Wyglądał na ewidentnie zmęczonego i zrezygnowanego wynikiem starcia.

Najlepiej świadczy o tym filmik, który pojawił się w mediach społecznościowych. Kurzawę obnażyła akcja z końcówki spotkania. Polak wykrzesał resztki sił i odebrał piłkę rywalowi, wypuszczając ją delikatnie do przodu. I to był praktycznie koniec akcji z jego udziałem.

Wydawało się, że pomocnik ruszy za futbolówką i pogna w stronę bramki rywali, ale zrobił coś zgoła innego. Widząc, że rywal szybciej dopadnie do piłki, po prostu wyhamował, a później jedynie udał, że próbuje go zatrzymać. Nie zdobył się nawet na faul, który mógłby powstrzymać przeciwnika. Później gdy drużyna odzyskała futbolówkę, to wolnym truchtem zmierzał do przodu.

Pogoń ma iluzoryczne szanse na odwrócenie losów rywalizacji

Nie był to dzień Kurzawy ani jego kolegów z drużyny, którzy ostatecznie przegrali na wyjeździe aż 0:5. Rewanż odbędzie się w Szczecinie już w czwartek 17 sierpnia. Pogoń ma jednak nikłe szanse na awans do IV rundy el. do LKE.

Z kolei jutro do rywalizacji przystąpią dwa pozostałe polskie kluby. Lech Poznań zmierzy się ze Spartakiem Trnava, a Legia Warszawa z Austrią Wiedeń. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.