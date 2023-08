Co to było!? Pogoń dostaje lanie w Belgii. Zaczęło się od gola kuriozum [WIDEO]

Pogoń Szczecin kapitalnie poradziła sobie w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. W pierwszym meczu pokazała moc i pokonała 5:2 Linfield, a w rewanżu triumfowała 3:2. Tym samym awansowała do kolejnego etapu rozgrywek. Tam czekało już trudne wyzwanie w postaci ćwierćfinalisty ubiegłorocznej edycji pucharu, KAA Gent. Nic więc dziwnego, że to belgijski klub był faworytem dwumeczu. Dominację zaprezentował już od pierwszych minut środowego spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Ale debiut byłego piłkarza w MMA! "Niejednego koksa pod dyskoteką ubiłem"

Pogoń przegrywa już 0:4. Koszmarny błąd bramkarza

KAA Gent bardzo pewnie rozpoczął starcie. Nie pozwolił drużynie Jensa Gustafssona stworzyć choć jednej groźnej okazji. Za to sam atakował raz po raz. Próby przyniosły efekt już w 13. minucie. Po kapitalnie rozegranej akcji na strzał z dystansu zdecydował się Julien De Sart. To uderzenie obronił bramkarz Pogoni, ale popełnił przy okazji fatalny w skutkach błąd. Wypuścił bowiem piłkę z rąk, co momentalnie wykorzystał Gift Orban i futbolówka zatrzepotała w siatce.

Ta bramka dodała Belgom skrzydeł, którzy na dobre zadomowili się w polu karnym Pogoni. Dość powiedzieć, że w trakcie pierwszych 30 minut oddali aż siedem strzałów, w tym trzy celne, przy ani jednej próbie ekipy z ekstraklasy.

Już w 35. minucie Gent podwyższył prowadzenie i znów piłkę do siatki wpakował Orban. W tej sytuacji fatalny błąd popełniła defensywa Pogoni. Jeden z piłkarzy belgijskiej drużyny posłał miękkie podanie w pole karne, gdzie niepilnowany był Orban. Ten uderzył główką i przelobował bramkarza. Z kolei w 40. minucie piłkę do siatki skierował Hugo Cuypers. Na tym strzelec trzeciej bramki nie zamierzał poprzestawać i sześć minut później dołożył kolejne trafienie. Tym samym do przerwy Pogoń przegrywa aż 0:4.

Mecz trwa. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.