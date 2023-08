"Bogowie futbolu czuwali dziś nad polską piłką". Eksperci reagują na losowanie LKE

W poniedziałek trzy polskie kluby poznały potencjalnych rywali w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Wydaje się, że na najłatwiejszego przeciwnika trafiła Pogoń Szczecin - będzie to wygrany starcia FC Dila Gori / APOEL. Legia Warszawa może zagrać natomiast ze zwycięzcą dwumeczu Omonia FC / FC Midtjylland, a Lech Poznań z przegranym SK Slavia Praga / SC Dnipro-1. Potencjalnego przeciwnika poznał też Raków Częstochowa. W IV rundzie el. do Ligi Mistrzów może zmierzyć się z wygranym FC Kopenhaga - Sparta Praga.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Karaś na dopingu. Wrzosek ujawnia: Parę rzeczy mi się nie zgadzało

Eksperci zachwyceni losowaniem LM i LKE. "Przepiękne losowanie polskich drużyn"

Losowanie wywołało duże poruszenie w mediach społecznościowych. Dziennikarze i eksperci niemal jednogłośnie uznali, że polskie kluby po raz pierwszy od wielu lat mają szansę w komplecie awansować do europejskich pucharów. Jeśli wygrają mecze III rundy, to już mogą powoli otwierać szampana, ponieważ nie trafili na najgroźniejszych rywali w ostatniej fazie zmagań. Największy problem z awansem do IV rundy może mieć jednak Pogoń, która zmierzy się z KAA Gent.

Lech, Legia i Pogoń poznały potencjalnych rywali w IV rundzie el. Ligi Konferencji Europy

Takiego zdania jest m.in. Jakub Seweryn ze Sport.pl. "Przepiękne losowanie polskich drużyn w el. LM i LKE" - napisał dziennikarz, po czym dodał: "Trzy polskie drużyny w fazie grupowej europejskich pucharów - taki scenariusz dawno nie brzmiał tak realnie. W Pogoń z Gentem dalej oczywiście nie wierzę z taką improwizacją w tyłach".

Podobne zdanie wyraził Aleksander Bernard ze Sport.pl. "Po losowaniu zdania nie zmieniam. Jeśli Legia i Lech nie zaliczą wpadki w III rundzie, to trzy drużyny w fazie grupowej LKE są obowiązkiem. A może i Pogoń zrobi niespodziankę z Gentem (oby!)" - podkreślił dziennikarz.

Wtórował mu Radosław Laudański z Meczyków. "Po losowaniu mamy prawo mieć nadzieję, że zarówno Raków, jak i Lech z Legią zagrają w fazie grupowej europejskich pucharów. Jeśli każdy z nich będzie łączył ligę z pucharami, czeka nas pasjonująca walka o mistrzostwo i bogactwo rankingowe dla Polski. Powodzenia!" - podkreślił.

"Na papierze świetne losowanie. Raków + jeszcze jedna ekipa w fazie grupowej europejskich pucharów to realny scenariusz" - napisał Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

"Bardzo dobre losowanie polskich drużyn. Raków Częstochowa. Jest duża szansa na Ligę Europy, a można powalczyć nawet o Ligę Mistrzów. Legia Warszawa. 'Wojskowi' są w stanie konkurować z każdym możliwym rywalem. Lech Poznań. Żaden z przeciwników Lecha nie będzie mógł powiedzieć o sobie, że jest faworytem. Pogoń Szczecin. W przypadku 'Portowców' największa przeszkoda stoi przed nimi w 3. rundzie. Gdyby się udało, to kto wie? Choć Apoel też byłby na pewno faworytem" - zastanawiał się Błażej Łukaszewski z Meczyków.

Apel do polskich klubów wystosował z kolei Sebastian Chabiniak z Eleven Sports. "Losowania naszych klubów mamy dziś naprawdę dobre, więc panowie piłkarze - postarajcie się tego nie zepsuć" - zażartował dziennikarz.

Z pozytywnego losowania dla polskich klubów ucieszył się również Artur Kwiatkowski z CANAL+ Sport. "Bogowie futbolu czuwali dziś nad polską piłką" - czytamy.

Raków poznał potencjalnego rywala w IV rundzie el. Ligi Europy

Teraz przed polskimi klubami walka o awans do IV rundy el. LKE. Legia zmierzy się z Austrią Wiedeń, Lech ze Spartakiem Trnava, z kolei Pogoń z KAA Gent. Warszawski i poznański zespół pierwsze mecze rozegrają już w czwartek 10 sierpnia. Dzień wcześniej do rywalizacji przystąpi szczecińska ekipa.