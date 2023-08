Mocny głos ws. Tobiasza z Legii. "Takich rzeczy się nie robi"

Legia Warszawa awansowała w czwartek do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy po zwycięstwie 3:2 nad Ordabasami. Nie do końca udany występ zanotował bramkarz Kacper Tobiasz, którego skrytykował między innymi Marek Jóżwiak. - Jesteś fajnym bramkarzem, ale wróć do równowagi - stwierdził wprost w Kanale Sportowym.

