Piłkarskie jaja w LKE. Mieli szanse na awans. Zamiast tego odstawili kabaret [WIDEO]

Czwartkowe popołudnie obfitowało w emocje związane z meczami kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Polscy kibice mieli sporo powodów do radości. Awans do III rundy przypieczętowały bowiem Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. W jednym ze spotkań doszło do kuriozalnych zdarzeń, które na długo zapamiętają piłkarscy fani z Izraela.

Dramat Beitaru Jerozolimy. Dwie samobójcze bramki i koniec marzeń o LKE

Chodzi o starcie Beitaru Jerozolimy z greckim PAOK Saloniki. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis, więc oba zespoły miały otwartą drogę do awansu. Pierwsza bramka padła już w 12. minucie, a jej autorem był Adi Gotlieb. Obrońca Beitaru dał prowadzenie... drużynie przeciwnej, strzelając kuriozalnego gola samobójczego. Zawodnik znalazł się pod presją rywali we własnym polu bramkowym i zagrał piłkę do bramkarza. Ten znajdował się jednak poza jej światłem i nie zdołał złapać piłki, która wtoczyła się między słupki.

W 42. minucie gola na wyrównanie mógł strzelić Yarden Shua, jednak spudłował z rzutu karnego. Rywale z kolei podwyższyli po chwili prowadzenie, a po bramce zespołu z Jerozolimy pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem PAOK-a 2:1. Na kolejne trafienia kibice obu drużyn musieli czekać do ostatnich minut spotkania.

W doliczonym czasie zespół z Saloników powiększyli przewagę, a wszystko za sprawą... samobójczego trafienia pomocnika Trazie Thomasa. Niedługo później wynik ustalił Giannis Konstantelias, strzelając bramkę na 4:1 i pieczętując awans.

Rywalizacja w trzeciej rundzie kwalifikacji do LKE rozpocznie się w czwartek 10 sierpnia. PAOK Saloniki zmierzy się z chorwackim Hajdukiem Split. W przypadku polskich drużyn sytuacja wygląda następująco. Rywalem Legii Warszawa będzie Austria Wiedeń, Lech poznać zagra ze słowacką Trnavą, a Pogoń Szczecin z belgijskim Gent.