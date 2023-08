Eksperci są zgodni po meczu Legii. Wskazali, kto został bohaterem

Legia Warszawa nie bez nerwów, ale wywalczyła awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Po remisie 2:2 w Kazachstanie z Ordabasami Szymkent, przyszedł czas na mecz przed własnymi kibicami. Pierwsza połowa to była kontrola ze strony piłkarzy Kosty Runjaicia, którzy prowadzili 2:0 po golach Pawła Wszołka i Yuriego Ribeiro. W drugiej części gry w 57. minucie goście zdobyli gola kontaktowego za sprawą Usevalada Sadovskiego. Mimo agresywnej gry ze strony Ordabasów to Legia w 71. minucie zdobyła kolejną bramkę po trafieniu Tomasa Pekharta. To jednak nie był koniec strzelania przy Łazienkowskiej. W 84. minucie Sergey Maliy zdobył drugą bramkę dla gości i końcówka była bardzo nerwowa. Ostatecznie Legia wygrała w dwumeczu 5:4 i w trzeciej rundzie kwalifikacji LKE spotka się z Austrią Wiedeń.

Ciary przy Łazienkowskiej. Kibice Legii zrobili coś nieprawdopodobnego [WIDEO]

Paweł Wszołek bohaterem Legii Warszawa. "Pewniak"

Filip Modrzejewski ze Sport.pl krytycznie odniósł się do gry Kacpra Tobiasza, który dwumeczu z Ordabasami nie zaliczy pewnie do najlepszego w karierze, patrząc na wpuszczone bramki. "Pewnie się uwziąłem, ale nie wiem dlaczego Tobiasz broni kosztem Hładuna. Sprzedać go póki jest niezrozumiały hajp" - napisał.

"Uff… Z Odrobasami pachniało dogrywką, ale na szczęście udało się dowieźć 3:2 i awans - za to gratulacje dla Legii Warszawa. Szkoda dwóch straconych bramek, ale liczy się zwycięstwo. No i punkciki do koszyczka" - stwierdził po spotkaniu Sebastian Staszewski z TVP Sport.

"Komplet zwycięstw i komplet drużyn w trzeciej rundzie. Niby proste, a tak rzadkie. Pogoń będzie miała piekielnie trudne zadanie z Gentem i przyda się Stipica w formie, ale pozostała trójka powinna przejść swoich rywali. Celem trzy zespoły w grupie. Nie, nie tej samej" - dodawał Marek Szkolnikowski, odnosząc się do awansu polskich drużyn.

Tak, on z "tych" Boruców. Co za debiut w pucharach

Gol i asysta Pawła Wszołka w ogromnej mierze przyczyniły się do awansu Legii Warszawa. Grę 31-latka docenili również eksperci na Twitterze. "Każdy klub powinien mieć takiego Pawła Wszołka. Wyjechać już nie wyjedzie. Doświadczony Polak po zagranicznych wojażach. Pewniak do zakręcenia sie w okolicach 15 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Czas na program Wszołek+" - napisał Dawid Smyk z Weszło.

"Za mało się mówi o tym, jak ważny dla Legii jest Paweł Wszołek. Od powrotu z Berlina półtora roku temu 13 goli, 16 asyst, ponad 4 tysiące minut, regularna forma, często efektowna gra" - wtórował mu Michał Trela z Canal+.

"Wszołek dzisiaj nieco lepszy występ niż w Familiadzie" - napisał Mariusz Bielski z tygodnika "Wprost", nawiązując do występu zawodnika Legii w popularnym teleturnieju.

Do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy awansowały również Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Lech wyeliminował Żalgiris Kowno, wygrywając w dwumeczu 5:2. Z kolei Pogoń w dwóch meczach odprawiła Linfield FC 8:4. W kolejnej fazie piłkarze z Poznania zagrają ze Spartakiem Trnawa, a ze Szczecina z Gent. Mecze trzeciej rundy eliminacji LKE zostaną rozegrane 10, a rewanże 17 sierpnia.