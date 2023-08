Pogoń poznała rywala w III rundzie el. LKE. Zaczynają się schody

W czwartkowy wieczór Pogoń Szczecin pokonała irlandzkie Linfield FC 3:2 w drugim spotkaniu 2. rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. W dwumeczu polska drużyna zwyciężyła aż 8:4, przez co piłkarze Jensa Gustafssona bez większych problemów awansowali do kolejnego etapu eliminacji. Tam "Portowców" czeka spotkanie z belgijskim Gent, które w sezonie 2014/15 zdobyło mistrzostwo kraju.

Pogoń Szczecin poznała rywala w trzeciej rundzie eliminacji. Gent rozbiło ostatniego przeciwnika

Co prawda Pogoń dwukrotnie przegrywała w meczu z Linfield - najpierw po golu Mulgrewa z 16 min., a następie po trafieniu Kyle'a McCleana z początku drugiej połowy, jednak finalnie dzięki golom Koulourisa, Wahlqvista i cudownemu Bichakhchyana drużynie ze Szczecina udało się wygrać 3:2. W trzeciej rundzie zespół z ekstraklasy czeka o wiele trudniejsze zadanie.

Drużyna Gent w drugiej rundzie eliminacji mierzyła się ze słowacką Ziliną. W pierwszym meczu rozgrywanym u siebie Belgowie wygrali aż 5:1, a w rewanżu przypieczętowali awans, zwyciężając 5:2.

Najdroższym piłkarzem w zespole Heina Vanhaezebroucka jest Nigeryjczyk Gift Orban, którego wartość oscyluje w granicach 20 mln euro. W ostatnim sezonie belgijska drużyna zajęła piąte miejsce w lidze, dzięki czemu występuje w eliminacjach do Ligi Konferencji. Pod koniec lipca zespół rozpoczął zmagania w nowym sezonie Jupiler League i w inauguracyjnym meczu pokonał Kortrijk 3:2.

Co ciekawe, w sezonie 2021/22 w eliminacjach do Ligi Konferencji KAA Gent mierzyło się z Rakowem Częstochowa. Wtedy belgijski klub w pierwszym spotkaniu przegrał z obecnymi mistrzami Polski 1:0, jednak w rewanżu Gent rozbiło ówczesną drużynę trenera Marka Papszuna aż 3:0.

Za tydzień Gent w trzeciej rundzie kwalifikacji zagra z Pogonią Szczecin. Mecz zostanie rozegrany w czwartek 10 sierpnia o godz. 19:00 na stadionie w Belgii.