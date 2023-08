Oto skład Legii na mecz z Ordabasami. Runjaić podjął decyzję

Legia Warszawa w miniony weekend odpoczywała po przełożeniu ligowego meczu z Cracovią. Wszystko w celu jak najlepszego przygotowania się do rewanżowego spotkania z Ordabasami Szymkent w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Przed tygodniem w Kazachstanie padł remis 2:2, chociaż po 48. minutach stołeczny klub przegrywał 0:2. Na szczęście bramki Tomasa Pekharta w 63. i Blaza Kramera w 86. minucie sprawiły, że piłkarze Kosty Runjaicia uratowali remis i przed własną publicznością muszą tylko wygrać, żeby awansować do trzeciej rundy kwalifikacji LKE. Wcześniej awans wywalczyły Lech Poznań i Pogoń Szczecin.

Skład Legii Warszawa na mecz w eliminacjach Ligi Konferencji Europy

Tygodniowa przerwa na pewno pozwoliła piłkarzom Legii Warszawa optymalnie przygotować się do meczu z kazachskim zespołem. Jednocześnie dało to czas trenerowi Koście Runjaiciowi na wybranie najsilniejszego możliwego ustawienia i wyciągnięcie wniosków z pierwszego spotkania. - Chodzi o to, by nie dać sobie strzelić tak łatwych goli, jak w pierwszym meczu, którego przebieg nas nie zaskoczył. Trafiliśmy na bardzo niewygodnego przeciwnika, który grał tak, jak się spodziewaliśmy. Musimy zachować spokój - mówił szkoleniowiec Legii na konferencji prasowej.

Skład Legii Warszawa na mecz z Ordabasami Szymkent: Kacper Tobiasz - Artur Jędrzejczyk, Rafał Augustyniak, Yuri Ribeiro - Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Juergen Elitim, Patryk Kun - Josue, Tomas Pekhart, Ernest Muci.

Początek spotkania rewanżowego Legii Warszawa z Ordabasami Szymkent zaplanowany jest na godzinę 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi TVP Sport. Relację tekstową na żywo będzie można śledzić także na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.