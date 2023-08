Lech poznał rywala w III rundzie el. LKE. Polskie kluby mają z nim różne wspomnienia

Lech Poznań w dobrym stylu rozpoczął zmagania w eliminacjach Ligi Konferencji. W drugiej rundzie zmierzył się z Żalgirisem Kowno i bez większych problemów pokonał rywali najpierw 3:1, a następnie 2:1. Ekipa z Poznania awansowała dalej i poznała już rywala, z którym zagra w trzeciej rundzie.

Spartak pokonał FK Auda. Teraz pora na Lecha

Od pewnego czasu wiadomo było, że Lech zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Spartak Trnawa - FK Auda. Pierwsze spotkanie rozegrane na Łotwie zakończyło się remisem 1:1. Rewanż odbył się w czwartek o godzinie 17:30. Od początku meczu lepsze wrażenie sprawiała drużyna ze Słowacji, która częściej atakowała bramkę rywali. Przyniosło to efekty pod koniec pierwszej połowy, gdy szybko strzeliła trzy gole. Na listę strzelców wpisali się kolejno Erik Daniel, Marco Djuricin i Lukas Stetina.

W drugiej połowie nieco częściej przy piłce utrzymywali się goście, ale przez długi czas nie przynosiło to żadnych rezultatów. Spartak z kolei nie przeprowadzał wielu akcji i skupiał się na defensywie i kontroli gry. Mimo to zdołał strzelić kolejnego gola. Tym razem piłkę do siatki wpakował Roman Prochazka. Pod koniec meczu rywale zdołali zdobyć honorową bramkę. Bramkarza Spartaka pokonał Manyumow Achol. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i to ekipa ze Słowacji będzie rywalem Lecha w trzeciej rundzie.

Spartak Trnawa 4:1 FK Auda

Strzelcy: Erik Daniel (36'), Marco Djuricin (38'), Lukas Stetina (45+1'), Roman Prochazka (75'); Manyumow Achol (88')

W Spartaku gra kilku piłkarzy występujących wcześniej w ekstraklasie, jak chociażby Erik Daniel (Zagłębie Lubin), Samuel Stefanik (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Martin Bukata (Piast Gliwice), Roman Prochazka (Górnik Zabrze) czy Martin Miković (Bruk-Bet Termalica Nieciecza). Według transfermarkt.de najdrożej wycenianym piłkarzem jest 19-letni obrońca Sebastian Kosa (600 tys. euro). W ubiegłym sezonie Spartak zajął trzecie miejsce w lidze słowackiej.

Spartak Trnawa, czyli stary znajomy polskich klubów

Spartak Trnawa jest dobrze znany polskim klubom. Słowacy mierzyli się z Rakowem w zeszłym roku w eliminacjach Ligi Konferencji. Wówczas lepszy okazał się zespół z Częstochowy, który wygrał po dwumeczu 3:0. Zupełnie inaczej potoczyło się starcie Spartaka z Legią w eliminacjach Ligi Mistrzów w 2018 roku. Nieoczekiwanie stołeczny klub zawiódł i przegrał po dwóch spotkaniach 1:2.

Pierwszy mecz Lecha ze Spartakiem Trnawa odbędzie się 10 sierpnia w Poznaniu. Rewanż na wyjeździe zaplanowany jest na 17 sierpnia.