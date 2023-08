To już tradycja! Tajemniczy kibic Lecha przeszedł sam siebie. Piłkarze zachwyceni

Lech Poznań w czwartek o 18:00 rozpocznie rewanżowy mecz w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy z Żalgirisem Kowno. W pierwszym meczu przy Bułgarskiej padł wynik 3:1, a bramki zdobyli Dino Hotić, Antonio Milić oraz Radosław Murawski. Poznaniacy są faworytem spotkania na Litwie, jednak nie mogą pozwolić sobie na zlekceważenie rywala.

Lech Poznań wspierany na Litwie przez... koziołka

W Kownie piłkarzy Lecha wspierać będzie spora grupa kibiców z Poznania. Dotrą oni na stadion kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Na trybunach jest już za to... poznański koziołek. Symbol Poznania, ubrany zresztą w barwy Lecha, został namalowany na jednej ze ścian przez znanego w Wielkopolsce graficiarza "Kawu".

O malunku poinformował sam artysta za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zamieścił zdjęcie dzieła i podpisał: "Wizytówka". Kibice, ale też piłkarze Lecha wyrazili zachwyt w komentarzach. Zamieścili je m.in. Filip Bednarek czy też były gracz "Kolejorza" Tymoteusz Puchacz.

Koziołek namalowany przez "Kawu" podczas ostatnich meczów wyjazdowych Lecha to stały element. Artysta zamieścił symbol m.in. na sektorze gości we Florencji podczas ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy z Fiorentiną.

LKE. Żalgiris Kowno - Lech Poznań. Gdzie i o której oglądać mecz? Uwaga, ważne informacje [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Ci, którzy nie wybrali się do Kowna, będą mogli obejrzeć transmisję na żywo z meczu w sieci za pośrednictwem strony sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej. Nie będzie go w TVP Sport. Powód? W tym samym czasie gra Pogoń Szczecin i to właśnie mecz tego zespołu będzie transmitowany w telewizji. Relacja na żywo z meczu Lecha także na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Początek o 18:00.