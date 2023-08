Niemożliwe nie istnieje. Klub powstały w 2015 zachwyca Europę. Historyczny wyczyn

Przed tygodniem FK Struga na własnym stadionie wygrała 1:0 z czarnogórskim Budućnostem Podgorica w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Dla macedońskiego klubu był to dopiero trzeci dwumecz w europejskich pucharach, z czego pierwszy, w którym prowadzili na półmetku rywalizacji. We wtorkowy wieczór w Podgoricy FK Struga napisała piękną historię, pokonując czarnogórski klub 4:3, a wygrywając cały dwumecz 5:3.

FK Struga z historycznym awansem. "Pisze historię"

Pierwsza połowa to wyrównana gra z obu stron, która zakończyła się wynikiem 2:2 i ciągle kwestia awansu pozostawała otwarta. W drugiej jednak części gry w 74. minucie było już wszystko jasne. Bohaterami FK Strugi zostali jej napastnicy - Marjan Radeski skompletował hat-tricka, a gola dorzucił również Besart Ibrahimi. Na 15 minut przed końcem meczu było 4:2 i nic nie zmienił nawet gol gospodarzy w 82. minucie. FK Struga wygrała pierwszy dwumecz w historii swoich występów w europejskich pucharów i awansowała do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

"Struga pisze historię" - czytamy na oficjalnej stronie klubu. Możemy tam również przeczytać słowa trenera Shpetima Duro po wyeliminowaniu Budućnostu Podgorica. - To historyczna wygrana. Mogę też powiedzieć, że cały ten rok jest historyczny dla naszego klubu. Zostaliśmy mistrzami, zagraliśmy w finale krajowego Pucharu, a teraz gramy w europejskich rozgrywkach, Myślę, że to coś historycznego, tym bardziej, że to kwestia skromnego zespołu, jakim jesteśmy - mówił.

Niezwykła historia klubu powstałego w niewielkim miasteczku

To, co mówił trener macedońskiego klubu, jest jak najbardziej prawdą. FK Struga powstała w 2015 roku w mieście Struga, które liczy około 16 tysięcy mieszkańców i na co dzień gra na stadionie Gradska Płaża w Strudze, który może pomieścić 500 widzów. W sezonie 2015/2016 wystartowała w lidze regionalnej, żeby w dwa lata wywalczyć awans do drugiej ligi. W niej w sezonie 2017/2018 zajęli czwarte miejsce, ale już rok później wygrali całe rozgrywki i awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju.

W pierwszym sezonie (2019/2020) w pierwszej lidze po 23. kolejkach była na ostatnim, dziesiątym miejscu. Jednak z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki zostały przerwane i zespół nie wrócił do drugiej ligi. Kolejny rok, to kolejna historia tego małego klubu. Sezon 2020/2021 to trzecie miejsce i zapewnienie sobie udziału w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy. W pierwszej rundzie jednak Struga przegrała 2:5 z łotewskim FK Liepaja.

Sezon 2021/2022 to szóste miejsce w tabeli, co było przygotowaniem do następnych rozgrywek. W tych zespół Shpetima Duro zaledwie osiem lat po powstaniu wygrał krajowe rozgrywki i znowu spróbował swoich sił w Europie. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów jednak Żalgiris Wilno wygrał 2:1 i Struga spadła do Ligi Konferencji Europy, gdzie wyeliminowała wspomniany wyżej zespół w Podgoricy.

Teraz rywalem zespołu w trzeciej rundzie eliminacji LKE będzie luksemburski Swift Hesperange.