Złe wieści dla kibiców. Mecz Lecha w TV zagrożony. "Coraz mniejsze szanse"

Lech Poznań udanie rozpoczął eliminacje do tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy. Piłkarze Johna van den Broma, którzy w zeszłym sezonie dotarli do ćwierćfinału rozgrywek, pokonali u siebie 3:1 Żalgiris Kowno. Bramki zdobyli Dino Hotić, Antonio Milić oraz Radosław Murawski.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz Lecha Poznań tłumaczy kontrowersyjne zdjęcie z koszulką Salamona

Liga Konferencji Europy. Transmisja z meczu Lecha Poznań zagrożona. Marek Szkolnikowski przekazał złe wieści

Trzeci zespół minionego sezonu w ekstraklasie rewanż z Litwinami rozegra w czwartek 3 sierpnia o godzinie 18:00 w Kownie. Niestety, wiele wskazuje na to, że mecz nie będzie transmitowany w Polsce, o czym poinformował dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski. "Jeszcze walczymy, ale szanse coraz mniejsze" - napisał na Twitterze.

Reprezentant Polski zadebiutował w nowej lidze. Awaryjna zmiana

"Ciężary. Zainteresowanie futbolem na Litwie znikome, meczu z Poznania nikt nie transmitował. Klub chce zrobić skok na kasę i liczy na to, że Polacy rzucą się na PPV" - wyjaśnił.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Brak transmisji w otwartej telewizji to zła wiadomość dla kibiców, którzy nie udali się do Kowna. Nie będą mogli oni obejrzeć transmisji za darmo. Nie wiadomo też dokładnie, ile będzie kosztował dostęp do litewskiego PPV. Wydaje się jednak, że tak czy tak niewielu Polaków zdecyduje się na wspieranie Litwinów i wykup meczu, o czym otwarcie fani piszą w mediach społecznościowych.

Tak wygląda tabela I ligi po drugiej kolejce. Rośnie czarny koń. Bilans marzeń

Piłkarze Lecha będą mogli liczyć na wsparcie w Kownie. Na Litwę wybiera się zorganizowana grupa około tysiąca fanów z Poznania. Ci, którzy zdecydowali się na wyjazd, musieli zapłacić łącznie około 400 złotych za bilet na mecz oraz przejazd.

Początek meczu rewanżowego w Kownie w czwartek 3 sierpnia o 18:00.