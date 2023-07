Piłkarz Lecha wypalił po meczu. Takich słów nikt się nie spodziewał

Lech Poznań udanie rozpoczął eliminacje do tegorocznej Ligi Konferencji Europy. Piłkarze z Poznania wygrali 3:1 z Żalgirisem Kowno, a na listę strzelców wpisali się Dino Hotić, Antonio Milić oraz Radosław Murawski. Ten ostatni zadedykował gola rodzinie, a później tryskał humorem po końcowym gwizdku.

Radosław Murawski wypalił po meczu. Takich słów nie spodziewał się nikt

- To dedykacja dla żony i córeczki, która, mam nadzieję, będzie z nami już w listopadzie. Cieszę się, że zdobyłem tę bramkę, bo to coś bardzo ważnego dla mnie. Rodzina zawsze była obok, nie tylko w tych najlepszych momentach - tymi słowami Murawski, cytowany przez stronę klubową, rozpoczął rozmowę z dziennikarzami zapytany o cieszynkę po swoim trafieniu. 29-latek włożył piłkę pod koszulkę i oznajmił światu, że zostanie ojcem.

Kapitan Lecha zaskoczył po wygranej z Żalgirisem. "Plan się nie powiódł"

Jeden z dziennikarzy postanowił kontynuować wątek rozpoczęty przez piłkarza i dopytał, czy gol to zachęta do częstszego strzelania. I wtedy kapitan Lecha wypalił słowa, których nie spodziewał się nikt. - W sensie: czy to zachęta, by "robić" dzieci? - zapytał, czym rozbawił zgromadzonych przedstawicieli mediów.

Kapitan Lecha zdradził też, że o ciąży żony chciał poinformować już pod koniec zeszłego sezonu. Wtedy jednak nie zdecydował się na wykorzystywanie rzutu karnego w meczu z Jagiellonią. - Było już pewne, że żona jest w ciąży, ale w myśl zasady, że Velde strzela i wszystko mu wpada, zostawiłem to - przyznał.

Kolejną okazję do zdobycia bramki Radosław Murawski będzie miał już w niedzielę 30 lipca - Lech zmierzy się z Radomiakiem. Z kolei 3 sierpnia o 18:00 odbędzie się rewanż z Żalgirisem Kowno.