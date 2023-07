Kibice Pogoni złamali zakaz w Belfaście. Niewiarygodne, co zrobił jeden z nich

Pogoń Szczecin jest w korzystnym położeniu przed przyszłotygodniowym rewanżem przeciwko Linfield FC. Polski zespół w pierwszym meczu II rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy wygrał w Belfaście aż 5:2. Było to także ich pierwsze w historii wyjazdowe zwycięstwo w europejskich pucharach. Na stadionie w Irlandii Północnej nie pojawiła się jednak grupa kibiców ze Szczecina, co było spowodowane karą od UEFA nałożoną jeszcze w zeszłym sezonie.

Kibice wspierali Pogoń spod stadionu i z... dachu

Mimo zakazu wejścia na spotkanie fani "Portowców" wybrali się na Wyspy Brytyjskie. Grupa około 100 kibiców z Polski spędziła cały mecz pod stadionem Linfield i stamtąd dopingowała swoich zawodników. Jak przekazał Daniel Trzepacz z pogonsportnet.pl, doping był słyszalny także wewnątrz obiektu.

Jeden z fanów postanowił wejść na stadion i obejrzał mecz z... dachu. Pochwalił się tym w mediach społecznościowych. "Czy można kochać swój klub tak, aby jechać za nim kilka tysięcy kilometrów, wiedząc, że z wejściem na mecz będzie problem? Otóż można. Kibice są zawsze tam, gdzie ich Pogoń gra! Brawo Pogoń Szczecin! za pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w europejskich pucharach. Ps. Piłka nożna dla kibiców!" - napisał na Twitterze i dodał: "Żeby nie było - próbowaliśmy wszelkich sposobów. Próbowaliśmy drzwiami i oknami". Pod spodem zamieścił zdjęcie z dachu obiektu.

Irlandczycy z rygorem podeszli do kary nałożonej na Pogoń

Jak się okazuje, Irlandczycy bardzo rygorystycznie przestrzegali zawieszenia dla kibiców z Polski. Jakby tego było mało, nie pozwolili wejść na obiekt także Polakom zamieszkującym Wielką Brytanię. Jeden z kibiców został nawet wyprowadzony z trybun w trakcie trwania spotkania przez jednego z działaczy Linfield FC.

Spotkanie rewanżowe Pogoni z Linfield odbędzie się za tydzień w Szczecinie. Pierwszy gwizdek 3 sierpnia o 18:00.