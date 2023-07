Legia o krok od wpadki w el. LKE. Eksperci od razu zawyli. "Pachniało łomotem"

W czwartek Legia Warszawa rozpoczęła zmagania w eliminacjach do Ligi Konferencji. Jej pierwszym rywalem jest Ordabasy Szymkent. Ekipa z Warszawy rozczarowała i zaledwie zremisowała 2:2. Gole dla zespołu z ekstraklasy strzelali Tomas Pekhart i Blaz Kramer.

Dziennikarze komentują wpadkę Legii

Po zakończeniu meczu występ Legii skomentowali dziennikarze i eksperci. "Dobrze, że Legia to odkręciła. Do tego jeszcze daleko, ale chciałbym zobaczyć walkę o mistrzostwo Polski przy grze całej trójki Raków-Legia-Lech w fazie grupowej europejskich pucharów. Mam wrażenie, że taki tytuł dla zwycięzcy smakowałby wyjątkowo" - stwierdził Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Kacper Tobiasz za wcześnie odbił się od belki po najeździe" - napisał Mateusz Borek z Kanału Sportowego, zwracając uwagę na błąd Tobiasza przy pierwszym golu dla Ordabasy.

"Znowu, ile metrów za linią obrony stoi Tobiasz? Przecież to są połacie przestrzeni do zagrywania piłek za obronę. Ten lob Macieja Gajosa z połowy boiska chyba zrobił bramkarzowi Legii większą krzywdę niż myślałem" - dodał Michał Trela z Canal + Sport. "Legia w skali całego meczu była lepsza, ale jak na to, na co się zanosiło, to i tak nieźle wyszło. Lato trzeba przede wszystkim przetrwać i w tej rundzie chyba się uda" - czytamy dalej.

"Legia wróciła z dalekiej i dość wstydliwej podróży. Wynik cenny w kontekście awansu, szkoda jednak nerwów i punktów rankingowych. Zwycięstwa Lecha i Pogoni sprawią, że to będzie mimo wszystko kolejny dobry dzień dla polskiej piłki w Europie" - stwierdził Marek Szkolnikowski z TVP Sport.

"Gdyby nie to, że mam dziwny spokój o awans Legii, napisałbym, że wracamy do czasów, gdy jedyne ograniczenie w kompromitacji naszych drużyn stanowi losowanie. Ale tak nie będzie, prawda?" - napisał Przemysław Langier z Goal.pl.

"Pachniało kazachskim łomotem, gra była daleka od ideału, a na końcu remis to rozczarowanie. Szkoda punktów do rankingu. Bardzo dużo sytuacji stworzyła sobie Legia i to daje optymizm przed rewanżem" - dodał Krzysztof Marciniak z Canal + Sport.

"Sędziemu nie zazdroszczę powrotu do domu, ale jest jeden plus. Nie będzie rozmowy pod płotem. Brawa dla Legii za powrót do meczu" - napisał Dawid Dobrasz z Meczyki.pl.