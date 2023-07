Szok. Oto najbardziej utytułowany klub świata! Polacy muszą ich pokonać

Pogoń Szczecin w czwartek rozpocznie eliminacje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Na pierwszy ogień czeka ją wyprawa do Belfastu na mecz z Linfield FC. Mało kto zdaje sobie sprawę, że drużyna z Irlandii Północnej jest najbardziej utytułowanym klubem świata. Może poszczycić się aż 274 trofeami. Co prawda wiele z nich zdobyła dawno temu i nie mają one wielkiej wagi, ale taka liczba musi robić wrażenie.

Szokujące liczby rywala Pogoni. Żaden klub na świecie tyle nie zdobył

Gdy spojrzy się tylko na najważniejsze, oficjalne krajowe rozgrywki, to również jest się czym poszczycić. Żaden inny klub na świecie nie zdołał tyle razy zostać mistrzem kraju. Linfield dokonało tego aż 56 razy. W tyle zostawiło nawet dwóch szkockim hegemonów - Rangers FC i Celtic Glasgow (odpowiednio 55 i 53 mistrzostwa). Do tego 44 razy wznosiło Puchar Irlandii Północnej i osiem razy Puchar Ligi. W sumie daje to 108 trofeów. Pod tym względem Linfield ustępuje tylko Rangers i Al-Ahly Kair (po 118 trofeów) oraz Celtikowi (116).

Jak na tym tle wypadają osiągnięcia Pogoni? Blado, bo w klubowej gablocie próżno szukać choćby jednego Pucharu Polski czy za zwycięstwo w Ekstraklasie. Jeśli ktoś myśli, że z tego powodu Pogoń nie ma w tym starciu szans, to jest w wielkim błędzie. Kurs na zwycięstwo Linfield w zależności od zakładu bukmacherskiego waha się od 4,20 do 4,51. W przypadku wygranej Pogoni mowa o kursie ok. 1,88. Linfield jest bowiem mocne tylko na krajowym podwórku.

Mocni tylko na własnym podwórku. Rywal Pogoni gaśnie w Europie

Klub powstał już w roku 1886 i szybko wyrósł na jeden z najlepszych w Irlandii Północnej. Jeszcze przed I wojną światową sięgnął aż po 12 tytułów mistrza kraju. Potem było jeszcze lepiej. Tylko w XXI zdobywało je aż 13 razy. W poprzednim sezonie sensacyjnie przegrało z Larne FC, dlatego zamiast o Ligę Mistrzów, gra o Ligę Konferencji.

A jak radzi sobie w Europie? Jak dotąd jego największym osiągnięciem jest ćwierćfinał Pucharu Europy Mistrzów Klubowych z sezonu 66/67. W Pucharze Zdobywców Pucharów najwyżej dochodziło do 1/8 finału. Od czasu powstania Ligi Mistrzów nie może wyjść poza drugą rundę kwalifikacji. W 2020 r. w pierwszej rundzie uległo Legii Warszawa. W kwalifikacjach do Ligi Europy i Ligi Konferencji sufitem jest zaś trzecia runda. Pogoń powinna więc sobie poradzić, choć sama nigdy nie wyszła poza drugą. Początek meczu o godz. 20:45.