Co za debiut Sebastiana Szymańskiego! Lepiej się nie dało [WIDEO]

Przed niespełna dwoma tygodniami Sebastian Szymański został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Fenerbahce. Po rocznym wypożyczeniu w poprzednim sezonie do Feyenoordu Rotterdam reprezentant Polski wrócił do Dynama Moskwa. Było niemalże pewne, że Szymański nie zostanie w rosyjskim klubie i ostatecznie za 11 milionów euro + bonusy w wysokości ok. czterech milionów euro trafił do drużyny ze Stambułu, z którą podpisał czteroletni kontrakt.

Sebastian Szymański z golem podczas debiutu w Fenerbahce po cudownej asyście Edina Dzeko

Pierwszy oficjalny mecz Fenerbahce w tym sezonie przypadł na drugą rundę eliminacji Ligi Konferencji Europy i rywalizację z Zimbru Kiszyniów. Sebastian Szymański znalazł się w pierwszym składzie obok takich piłkarzy, jak Edin Dzeko, Dusan Tadić czy Ryan Kent, który także tego lata dołączyli do tureckiego zespołu.

Już po 14 minutach gospodarze prowadzili 2:0 po trafieniach Ferdiego Kadioglu i Ryana Kenta. Jak się okazało, nie tylko Anglik strzelił gola w swoim debiucie. W drugiej części gry gola na 3:0 w 61. minucie strzelił Edin Dzeko.

Już dwie minuty później bośniacki napastnik popisał się fantastyczną asystą do Sebastiana Szymańskiego. Wypuścił Polaka na wolną pozycję, ten dopadł do piłki, minął bramkarza i skierował ją do pustej bramki, strzelając gola w pierwszym meczu dla nowego klubu.

Ostatecznie Fenerbahce wygrało 5:0, a ostatnią bramkę zdobył Joshua King. Rewanż w stolicy Mołdawii wydaje się być formalnością i nowy zespół reprezentanta Polski może czekać na rywala w trzeciej rundzie.