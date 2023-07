Legia trafiła do "piekła". Zdecydowane słowa Runjaica

Legia Warszawa w czwartek 27 lipca rozpocznie rywalizację w tegorocznej Lidze Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski wchodzą do gry od II rundy kwalifikacyjnej. Na pierwszy ogień zmierzą się na wyjeździe z kazachskim Ordabasy.

Legia Warszawa zagra "w piekle". Szkoleniowiec nie ma wątpliwości

W środę po południu zespół Legii wylądował w Kazachstanie. Piłkarzy z Warszawy na lotnisku przywitał... ponad 40-stopniowy upał. Takie same warunki atmosferyczne przewidywane są w godzinie czwartkowego spotkania. - Pogoda jest taka sama dla obu zespołów i jestem przekonany, że sobie z tym poradzimy - ocenił Kosta Runjaić na przedmeczowej konferencji.

- Jesteśmy przyzwyczajeni do wysokich temperatur, bo w Warszawie też jest ciepło. Na pewno jednak musimy zagrać w odpowiedzialny sposób - przyznał szkoleniowiec i dodał: - Dla Legii to historyczny mecz, bo pierwszy w Lidze Konferencji. Chcemy wygrać, ale wiemy też, że rywale mają taki sam cel.

Kosta Runjaić, który niedawno przedłużył kontrakt z Legią do końca czerwca 2026 roku, odniósł się także do samego przeciwnika. - Ordabasy są liderem ligi, to bardzo mocna drużyna i kandydat do zdobycia tytułu. Szachboz Umarow oraz kapitan Aschat Tagybergen to zawodnicy, na których na pewno trzeba uważać. Poza tym grają przed własnymi kibicami, co będzie ich dodatkowym atutem - skomentował.

Pierwszy gwizdek arbitra w meczu Legii z Ordabasy w czwartek 27 lipca o 17:00 czasu polskiego. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.