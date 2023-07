Sensacja w LKE. Zwycięski gol w 98. minucie. Kluby z tego kraju robią się groźne [WIDEO]

We wtorek odbyły się pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. W jednym z nich maltańskie Hamrun Spartans podejmowało na własnym stadionie gruzińskie Dynamo Tbilisi. Faworytem tego starcia byli goście, którzy zajmują 178. miejsce w rankingu UEFA. Ich rywale plasują się z kolei na 340. pozycji.

Sensacja w Lidze Konferencji. Hamrun wygrywa po golu w końcówce

W pierwszej połowie nieco lepsze wrażenie sprawiali gospodarze, którzy stworzyli większą liczbę podbramkowych sytuacji. Nie przyniosły one jednak żadnych skutków, a po przerwie do głosu doszło Dynamo Tbilisi. W 60. minucie gola dla gruzińskiej drużyny strzelił Zoran Marusić. Żaden z kibiców nie spodziewał się tego, co nastąpi w końcówce meczu.

W 81. minucie Hamrun doprowadziło do wyrównania. Piłkę do siatki wpakował Joseph Mbong. Wydawało się, że w tym spotkaniu nic więcej się już nie wydarzy. W 98. minucie sędzia chciał zakończyć mecz, ale zauważył, że gospodarze ruszyli z akcją i powstrzymał się przed gwizdnięciem. Chwilę później Ryan Camenzuli dośrodkował piłkę w pole karne. Tam świetnie odnalazł się Mbong, który strzałem w ostatnich sekundach meczu zapewnił sensacyjne zwycięstwo drużynie. Radość piłkarzy i sztabu szkoleniowego mówiła sama za siebie.

Bohater tego starcia Joseph Mbong gra w Hamrun od stycznia tego roku. W minionym sezonie rozegrał 10 meczów. Skrzydłowy jest również reprezentantem Malty. W narodowych barwach pojawił się na boisku 49 razy.

Finalnie Hamrun wygrało z Dynamem Tbilisi 2:1. W ostatnich dwóch latach kluby z Malty stanowią coraz większe problemy dla potencjalnie lepszych rywali. Rok temu Hamrun dotarło do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, po drodze eliminując m.in. Lewski Sofia. W III rundzie eliminacji LKE była także Gżira United.

W tym sezonie maltański Balzan wyeliminowała słoweńskie Domżale (4:1 w pierwszym meczu, 1:3 w drugim), a Gzira - Glentoran. Najbardziej utytułowany klub na Malcie - Birkirkara postawiła się natomiast dużo bardziej renomowanemu Mariborowi. Ostatecznie skończyło się wynikiem 2:3 w dwumeczu, ale Słoweńcy w pewnym momencie drżeli o awans do II rundy el. LKE.