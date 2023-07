Polak bohaterem w Lidze Konferencji! Zadał decydujący cios [WIDEO]

Michał Przybylski jako trzylatek wyemigrował z rodziną na Wyspy Owcze w 2000 roku. Jego ojciec Jacek Przybylski odszedł wtedy z Floty Świnoujście i karierę kontynuował właśnie w farerskich klubach. W tym kraju Michał Przybylski chodził do szkoły i stawiał pierwsze piłkarskie kroki, a jego jedynym zespołem w innym kraju był Widzew Łódź. Od stycznia 2022 roku reprezentuje B36 Thorshavn, a teraz stał się jednym z bohaterów zespołu.

Stara się o obywatelstwo, a teraz został bohaterem. Michał Przybylski strzela w Lidze Konferencji Europy

Drużyna Przybylskiego w obecnym sezonie zajmuje drugie miejsce w tabeli ligi farerskiej i zmagania w europejskich pucharach rozpoczęła od I rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Przyszło jej zmierzyć się z estońskim Paide i ciężko było wskazać jednoznacznego faworyta. Potwierdził to pierwszy mecz na Wyspach Owczych, w którym padł wynik 0:0.

W rewanżu w Estonii taki sam wynik utrzymał się przez 90. minut i potrzebna była dogrywka. W niej to Farerzy spisali się lepiej, a pierwszego gola w dwumeczu zdobył Eli Nielsen w 92. minucie gry. Już trzy minuty wynik podwyższył właśnie Przybylski, który kapitalnie odnalazł się w polu karnym po rzucie rożnym i głową wpakował piłkę do bramki. Trafienie było przypieczętowaniem wygranej zespołu i awansem do kolejnej fazy.

W drugiej rundzie eliminacji B36 Torshavn zmierzy się z walijskim Haverfordwest. Jeśli Farerzy przejdą rywali, to już trzeci raz w historii awansują do III rundy el. europejskich pucharów. W zeszłym sezonie osiągnęli tę fazę w Lidze Konferencji Europy, a dwa lata temu w Lidze Europy.

Dla Michała Przybylskiego trafienie było już szóstym w tym sezonie, a pierwszym na europejskiej arenie. Pomocnik od miesięcy stara się o obywatelstwo Wysp Owczych i chciałby grać w tamtejszej reprezentacji. Deklarował nawet chęć gry przeciwko Polsce w eliminacjach Euro 2024, ale proces znacznie się przedłuża.