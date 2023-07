Kontrowersje wokół meczu Legii w LKE. W roli głównej UEFA

Legia Warszawa nie trafiła najlepiej w losowaniu drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Co prawda los nie przydzielił jej rywala z wysokiej półki, ale za to z bardzo daleka. Legioniści 27 lipca udadzą się na południowy wschód Kazachstanu, gdzie zagrają z zespołem Ordabasy Szymkent. W linii prostej muszą pokonać ponad 3,7 tys. km. Tym bardziej dziwi decyzja UEFA, aby na to spotkanie przydzielić arbitrów z... Islandii.

UEFA postradałą zmysły? Sędziowie na mecz Legii w Kazachstanie będą podróżować ponad dobę

W UEFA najwyraźniej nikt nie pomyślał o problemach logistycznych, jakie stoją przed arbitrami, bo jak inaczej wytłumaczyć, że wysyłają na ten mecz ekipę z drugiego krańca Europy. Do pracy zostali oddelegowani Helgi Mikael Jonasson jako sędzia główny, a także Egill Gudvardur Gudlaugsson i Johann Gudmundsson, którzy będą pomagali mu przy liniach. Arbitrem technicznym będzie zaś Johann Ingi Jonsson.

Powiedzieć, że panowie będą mieli do pracy daleko, to nic nie powiedzieć. W linii prostej Rejkiawik i Szymkent dzieli niespełna 6 tys. km, a jak wiadomo, nikt w linii prostej nie podróżuje. Gdyby zdecydowali się na dotarcie promem i samochodami, musieliby pokonać ponad 8 tys. km. Najprawdopodobniej skorzystają z samolotu, ale wcale nie gwarantuje im to szybkiej podróży.

Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki Google, żeby przekonać się, że w najlepszym wypadku taka wyprawa może potrwać 26 i pół godziny, a więc nieco więcej niż dobę. Panów czekają też minimum dwie przesiadki. Poza tym trzeba jeszcze potem jakoś wrócić. A jak to się ma do przeróżnych deklaracji o chęci ochrony środowiska i ograniczeniu emisji CO2? Nijak. Podróż w obie strony wygeneruje aż 507 kg tego gazu.

Mecz Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa zaplanowany jest na 27 lipca na godzinę 19:00. Rewanż odbędzie się 3 sierpnia w Warszawie. Poprowadzi go Szkot Kevin Clancy.