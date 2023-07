Nie tylko prestiż. Wielka kasa do wygrania. Polskie kluby mogą ją zdobyć w LKE

W środę 12 lipca zostaną rozegrane pierwsze mecze w ramach eliminacji Ligi Konferencji Europy w sezonie 2023/2024. Nie wystąpi w nich jednak żadna z polskich drużyn, bo dzięki 24. miejscu w krajowym rankingu UEFA Lech Poznań, Legia Warszawa i Pogoń Szczecin przystąpią do eliminacji dopiero w drugiej rundzie.

Polskie kluby zarobią nawet w razie porażki w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy

Lech Poznań, który w ubiegłym sezonie grał w ćwierćfinale LKE, zmierzy się z litewskim FK Żalgirisem Kowno. Za to Legię Warszawa czeka rywalizacja z kazachskim Ordabasy Szymkent. Z kolei Pogoń Szczecin czeka dwumecz ze zwycięzcą starcia Linfield FC z Irlandii Północnej z albańskim KF Vllaznia w pierwszej rundzie.

Gra w Europie jest z jednej strony szansą dla klubów na wypromowanie się, a z drugiej do zarobienia niemałych pieniędzy. Nie inaczej jest w tym przypadku. UEFA opublikowała kwoty, na jakie mogą liczyć kluby w przypadku gry w Lidze Konferencji Europy. Gdyby któremuś z polskich klubów powinęła się noga w drugiej rundzie eliminacji, to i tak będzie mógł liczyć na zarobek rzędu 350 tys. euro. Za trzecią rundę jest analogicznie 550 tys. euro, a czwartą 750 tys. euro.

Jeśli jednak uda się awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, to wtedy na klubowe konto wpłynie 2,94 mln euro. Za każdy wygrany mecz w grupie zespoły mogą zarobić 500 tys. euro, a w razie remisu ta kwota wynosi 166 tys. euro. Za wygranie grupy można dopisać kolejnych 650 tys. euro, a za zajęcie drugiego miejsca 325 tys. euro. Dalej już zarobki zależne są od tego, gdzie uda się zespołowi zajść w fazie pucharowej.

Zarobki w Lidze Konferencji Europy w sezonie 2023/2024:

odpadnięcie w drugiej rundzie kwalifikacji: 350 tysięcy euro,

odpadnięcie w trzeciej rundzie kwalifikacji: 550 tysięcy euro,

odpadnięcie w czwartej rundzie kwalifikacji: 750 tysięcy euro,

awans do fazy grupowej LKE: 2,94 miliona euro,

wygrany mecz w fazie grupowej: 500 tysięcy euro,

remis w fazie grupowej: 166 tysięcy euro,

zwycięzca grupy: 650 tysięcy euro,

drugie miejsce w grupie: 325 tysięcy euro,

udział w 1/16 finału: 300 tysięcy euro,

udział w 1/8 finału: 600 tysięcy euro,

udział w ćwierćfinale: 1 milion euro,

udział w półfinale: 2 miliony euro,

finalista: 3 miliony euro,

zwycięzca finału: 5 milionów euro.

Kwota za sam awans do fazy pucharowej LKE to około 13 mln złotych. To więcej, albo niewiele mniej, niż budżety niektórych klubów ekstraklasy z poprzedniego sezonu - Warta Poznań (10 mln zł), Stal Mielec (15 mln zł), Radomiak Radom (18 mln zł).

A że gra w Lidze Konferencji Europy się opłaca, to przekonał się o tym Lech Poznań. Według wyliczeń "Kolejorz" za świetne wyniki w poprzedni sezonie zarobił 6,6 mln euro, co daje kwotę około 30 mln złotych. To jednak kwota i tak mniejsza od tej, którą finalnie zarobiła Legia Warszawa za grę w Lidze Mistrzów w sezonie 2016/2017. Wtedy stołeczny klub zainkasował 27,28 mln euro, co daje zawrotną kwotę wynoszącą w przybliżeniu 120 mln złotych.