Liga Konferencji Europy przestanie istnieć. UEFA dokonuje kluczowej zmiany

W 2021 roku UEFA utworzyła nowe rozgrywki pod nazwą Liga Konferencji Europy. To trzeci puchar pod względem prestiżu na Starym Kontynencie - większym uznaniem cieszą się Liga Mistrzów i Liga Europy. Jak dotąd rozegrano dwie edycje imprezy - w pierwszej triumfowała AS Roma, a w minionym sezonie West Ham United. Okazuje się, że w LKE poznamy jeszcze tylko jednego zwycięzcę - ma to związek ze zmianami, które UEFA wprowadzi w życie już za kilkanaście miesięcy.

UEFA podjęła ważną decyzję. Zmienia nazwę Ligi Konferencji Europy. Samodzielny podmiot

Wszystko przez rosnącą popularność LKE. Po zwycięstwie drużyny Davida Moyesa wielu kibiców uznało, że West Ham zaprezentował się w tym sezonie lepiej niż m.in. Arsenal - mimo że w tabeli Premier League dzieliła ich przepaść (aż 44 punkty różnicy). Zespołowi Łukasza Fabiańskiego udało się jednak wywalczyć jedno trofeum, czego nie była w stanie dokonać ekipa z Emirates Stadium.

Tym samym władze UEFA zdały sobie sprawę, że ich projekt zyskał ogromną popularność i już nie musi być promowany jako rozgrywki Starego Kontynentu. W związku z tym na ostatnim posiedzeniu komitetu wykonawczego federacji podjęto decyzję o zmianie nazwy rozgrywek. Od sezonu 2024/25 zawodnicy będą rywalizować w Lidze Konferencji UEFA. Decyzję o usunięciu członu "Europa" podjęto na podstawie badań przeprowadzonych wśród kibiców i partnerów komercyjnych, które wykazały, że modyfikacja nazwy pozwoli rozgrywkom nie tylko uzyskać niezależność, ale i pomoże w dalszym rozwoju.

- Wprowadzone pod szyldem "Europa" nowe rozgrywki bardzo szybko zdobyły uznanie szerokiej publiczności. Stało się to właściwie już po dwóch sezonach. Teraz modyfikacji ulegnie nazwa, ale zasady gry pozostaną takie same. Wraz z Ligą Europy, Liga Konferencji UEFA będzie nadal dostarczać w czwartkowy wieczór mnóstwa emocji, zarówno na Starym Kontynencie, jak i poza nim. Pozostanie utrzymany silny związek między tymi rozgrywkami, ponieważ tożsamości obu marek są bardzo bliskie - zarówno LE, jak i Liga Konferencji UEFA będą nadal sprzedawane razem partnerom nadawczym i sponsorom - przekazał jeden z działaczy UEFA, którego cytuje portal sportbible.com.

Już za kilka tygodni polskie kluby rozpoczną walkę o awans do LKE

LKE ma duże znaczenie dla polskich kibiców. To właśnie dzięki utworzeniu trzeciego pucharu przez UEFA najlepsze kluby z ekstraklasy mają okazję rywalizować na arenie międzynarodowej. W tym sezonie o awans do rozgrywek powalczą Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Ich rywalami będą kolejno Ordabasy Szymkent, FK Zalgiris Kowno i Linfield FC/KF Vllaznia.

W poprzedniej edycji imprezy spory sukces odniósł ówczesny mistrz Polski, Lech. Dotarł aż do ćwierćfinału, w którym ostatecznie musiał uznać wyższość Fiorentiny, późniejszego finalisty.