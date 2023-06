Wylosowano pary I rundy eliminacji LKE. Tu czają się potencjalni rywale polskich klubów

We wtorek odbyło się losowanie par pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Raków Częstochowa na tym etapie zagra z Florą Tallinn. Już następnego dnia kolejne polskie drużyny poznają rywali w eliminacjach do europejskich pucharów. Mowa o Legii Warszawa, Lechu Poznań i Pogoni Szczecin. Zespoły te powalczą o udział w Lidze Konferencji Europy.

Oto potencjalni rywale polskich drużyn w drugiej rundzie eliminacji LKE

Polskie drużyny rozpoczną zmagania od drugiej rundy eliminacyjnej. Na tym etapie mają spore szanse na udane losowanie. Wśród możliwych przeciwników znajdują się takie zespoły jak między innymi Alaszkert Erywań, Penybont FC, Paide Linnameeskond lub FK Panevezys. Kluby z ekstraklasy mogą mieć jednak mniej szczęścia i trafić na NK Maribor, MSK Zilina lub pamiętne F91 Dudelange.

Pary pierwszej rundy eliminacji LKE (potencjalni rywale polskich klubów):

Dundalk FC (Irlandia) – FCB Magpies (Gibraltar)

Alaszkert Erywań (Armenia) – Arsenal Tivat (Czarnogóra)

Sutjeska Niksić (Czarnogóra) – SS Cosmos (San Marino)

Balzan FC (Malta) – NK Domzale (Słowenia)

Pjunik Erywań (Armenia) – JK Narva Trans (Estonia)

KF Shkendija (Macedonia) – Haverfordwest County AFC (Walia)

Haka Valkeakoski (Finlandia) – Crusaders FC (Irlandia Północna)

Vikingur Gota (Wyspy Owcze) – Inter Club d’Escaldes (Andora)

Zeljeznicar Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) – Dynamo Mińsk (Białoruś)

La Fiorita (San Marino) – Zimbru Kiszyniów (Mołdawia)

FC Vaduz (Liechtenstein) – Neman Grodno (Białoruś)

FK Panevezys (Litwa) – FC Milsami (Mołdawia)

Toboł Kostanaj (Kazachstan) – Honka Espoo (Finlandia)

HB Torshavn (Wyspy Owcze) – Derry City FC (Irlandia)

Progres Niederkorn (Luksemburg) – SC Gjilani (Kosowo)

Linfield FC (Irlandia Północna) – KF Vllaznia (Albania)

NK Maribor (Słowenia) – Birkirkara FC (Malta)

Ararat-Armenia Erywań (Armenia) – Egnatia Rrogozhine (Albania)

Torpedo Kutaisi (Gruzja) – FK Sarajevo (Bośnia i Hercegowina)

FC DAC 1904 Dunajska Streda (Słowacja) – Dila Gori (Gruzja)

Riga FC (Łotwa) – Vikingur Reykjavik (Islandia)

MSK Zilina (Słowacja) – Levadia Tallinn (Estonia)

KA Akureyri (Islandia) – Connah’s Quay Nomads (Walia)

KF Tirana (Albania) – Dinamo Batumi (Gruzja)

Penybont FC (Walia) – FC Santa Coloma (Andora)

KF Dukagjini (Kosowo) – Europa FC (Gibraltar)

Makedonija GP (Macedonia) – RFS (Łotwa)

Gżira United FC (Malta) – Glentoran FC (Irlandia Północna)

B36 Torshavn (Wyspy Owcze) – Paide Linnameeskond (Estonia)

F91 Dudelange (Luksemburg) – Saint Patrick’s Athletic FC (Irlandia)

FC Hegelmann (Litwa) – KF Shkupi (Macedonia)

Losowanie II rundy eliminacji LKE, w której wezmą udział Lech Poznań, Legia Warszawa oraz Pogoń Szczecin odbędzie się w środę 21 czerwca.