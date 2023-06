Piękne sceny w Pradze. To zdjęcie Fabiańskiego mówi wszystko [WIDEO]

West Ham United pokonał 2:1 włoską Fiorentinę w finale Ligi Konferencji Europy. Bramki dla angielskiego zespołu zdobyli Said Benrahm oraz Jarrod Bowen. Tym samym w kolejnym sezonie zespół Łukasza Fabiańskiego zagra w Lidze Europy.

Łukasz Fabiański świętuje sukces. Pierwszy od dziewięciu lat

Dla polskiego bramkarza triumf w Lidze Konferencji Europy to pierwsze klubowe trofeum od 2014 roku. Wówczas Fabiański wraz z Arsenalem sięgnął po zwycięstwo w Pucharze Anglii. Po zakończeniu środowego finału z Fiorentiną 38-letni golkiper nie krył wzruszenia. To jeden z jego największych sukcesów w karierze.

- Przepiękne chwile. Mało kto się spodziewał, że taki klub jak my osiągnie taki sukces. Wspaniała rzecz dla nas i dla kibiców. Myślę, że mecz w naszym wykonaniu nie był najlepszy. Pierwsza połowa średnia, w drugiej się to rozkręciło, ale końcówka fenomenalna. Jeśli w takich meczach jest taka dramaturgia, to nic dodać, nic ująć - mówił Polak tuż po końcowym gwizdku.

Wielki sukces Fabiańskiego nie mógł nie zostać skomentowany przez przyjaciela bramkarza - Łukasza Piszczka. Ekspert Viaplay zamieścił w mediach społecznościowych wymowne zdjęcie, które zrobił sobie z piłkarzem West Hamu United tuż po ceremonii medalowej i podpisał: "Gratulacje".

Fabiański z dumą zaprezentował złoty medal za triumf w rozgrywkach i z uśmiechem zapozował do zdjęcia z najlepszym przyjacielem, z którym przeżył też wiele pięknych chwil m.in. w reprezentacji Polski.