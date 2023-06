Oficjalnie. Mourinho będzie miał kłopoty. UEFA wkracza do akcji

Sevilla wygrała finał Ligi Europy, pokonując Romę po rzutach karnych. Sporymi kontrowersjami była owiana postawa sędziego Anthony'ego Taylora. Choćby w 80. minucie Roma nie dostała rzutu karnego za zagranie piłki ręką Fernando, co rozsierdziło Jose Mourinho i cały sztab szkoleniowy rzymian. "Anthony Taylor miał sędziować finał Ligi Mistrzów rok temu i był też faworytem w tym roku. Wykluczyły go Liverpool i Man City. Na przyszły rok chyba eliminuje się sam" - mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych po finale.

REKLAMA

Zobacz wideo Ronaldo bohaterem, Krychowiak załamany. Kulisy meczu w Arabii Saudyjskiej

UEFA bierze się za Mourinho. I może go dotkliwie ukarać

Bardzo niezadowolony z pracy arbitra był Jose Mourinho, który postanowił poczekać na Anthony'ego Taylora na stadionowym parkingu w Budapeszcie i dosadnie dał mu znać, co myśli o jego decyzjach w trakcie spotkania. "Gratulacje, ty je***a hańbo! Gów****e decyzje. Wyp*****laj. Nawet Rosetti (delegat UEFA - red.) powiedział, że to nie był karny" - miał krzyczeć trener Romy na parkingu. Potem dosadnie się o nim wypowiedział na pomeczowej konferencji. - To był intensywny, męski, emocjonujący mecz z sędzią, który przypominał Hiszpana - stwierdził.

Na te słowa Mourinho na parkingu zareagowała UEFA, która przekazała w oficjalnym komunikacie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko Portugalczykowi. Szkoleniowiec Romy miał nie dostosować się do art. 55 Kodeksu Dyscyplinarnego i zwracał się do sędziego ze zniewagą. Organ Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA (CEDB) wkrótce podejmie decyzję, ale potencjalna sankcja dla Mourinho może być znacząca ze względu na to, że kierował obelgi do zespołu sędziowskiego, ale też do urzędników UEFA.

Z komunikatu UEFA możemy też się dowiedzieć, że Roma może też zostać ukarana po finale Ligi Europy za zakłócanie porządku, odpalanie fajerwerków, rzucanie przedmiotów, a także "niewłaściwe zachowanie drużyny". W przypadku Sevilli wśród zarzutów znajduje się wtargnięcie kibiców na murawę w Budapeszcie po końcowym gwizdku, rzucanie przedmiotami czy odpalanie fajerwerków.