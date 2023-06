Włoskie media zareagowały po finale Ligi Europy. "Nie do przyjęcia"

"To była niekończąca się bitwa, prawdopodobnie najdłuższy finał w historii. Niekończąca się walka, składająca się z pojedynków i rewanży. Na końcu jednak było gigantyczne rozczarowanie, bo Roma przegrała finał po rzutach karnych. Decydujące okazały się pomyłki Gianluki Manciniego i Rogera Ibaneza" - tak finał Ligi Europy między Romą i Sevillą podsumował włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport".

W środę wieczorem w Budapeszcie hiszpański klub po raz siódmy wygrał Ligę Europy. Sevilla pokonała Romę, mimo że do przerwy przegrywała 0:1 po golu Paulo Dybali. W drugiej połowie samobójczą bramkę zdobył Mancini, który tak samo jak Ibanez nie wykorzystał rzutu karnego w serii jedenastek.

"Sevilla wygrała Ligę Europy po długim i intensywny finale. Roma była lepsza przed przerwą i prowadziła po golu Dybali. Słupek po strzale Ivana Rakiticia był zapowiedzią tego, co zobaczyliśmy po przerwie. Sevilla dominowała w drugiej połowie i wyrównała po samobójczym golu Manciniego. W dogrywce panowały napięcie i wielkie zmęczenie. Roma przegrała po pudłach Manciniego i ibaneza w rzutach karnych" - podsumował portal sky.it.

"Dziękujemy ci, Romo. Podróżowanie za tobą i opowiadanie twojej historii w tym sezonie ligi Europy było pięknym doświadczeniem. Dziękujemy ci, Mourinho. To dzięki tobie Roma i jej kibice przeżyli wielką przyjemność udziału w dwóch europejskich finałach z rzędu. Na końcu jednak nie zasłużyliście na najwyższą notę. W decydującym momencie zabrakło wam zimnej krwi" - zdiagnozował dziennik "Corriere dello Sport".

"Przeklęte rzuty karne. Bolesna porażka nie do przyjęcia"

"Na końcu było wszystko albo nic. I Roma została z niczym po 147 minutach walki zakończonej rzutami karnymi. To kolejny okropny żart, który uderzył w ten klub. 39 lat temu przegrali w finale Pucharu Europy. Też po rzutach karnych. I to przed własną publicznością" - przypomniał portal calciomercato.com.

"Przeklęte rzuty karne. Rzym padł po blisko trzygodzinnej bitwie, która zaczęła się w maju, a skończyła w czerwcu. Żegnaj Ligo Europy, pucharze, którego Włosi dotykają, ale nie mogą chwycić. Siódmy triumf Sevilli w tych rozgrywkach to rana, która będzie długo bolała i krwawiła. Porażka w takich okolicznościach, po samobójczym golu jest bolesna i nie do przyjęcia" - to relacja "la Repubblica".

Mourinho po raz pierwszy przegrał finał europejskiego pucharu. Wcześniej Portugalczyk wygrał pięć takich meczów z rzędu. W 2003 r. zdobył Puchar UEFA z FC Porto, w 2004 r. z tym samym klubem sięgnął po Ligę Mistrzów, którą wygrał też sześć lat później z Interem Mediolan. W 2017 r. Mourinho wygrał Ligę Europy z Manchesterem United, a przed rokiem sięgnął po Ligę Konferencji Europy z Romą.