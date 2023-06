Mourinho postradał zmysły. Czyhał na sędziego na parkingu. "Ty je***a hańbo!"

Wielu ekspertów i kibiców wydało zgodną opinię, że sędzia Anthony Taylor w ogóle nie panował nad finałowym spotkaniem Ligi Europy pomiędzy Romą a Sevillą, arbiter kilkakrotnie mylił się również w podejmowanych decyzjach. Łącznie angielski sędzia pokazał w tym meczu aż 13 żółtych kartek! To najwięcej w historii meczów Ligi Europy. Żadna drużyna nie była też karana w jednym meczu częściej niż Roma - jej piłkarze obejrzeli żółty kartonik aż siedem razy, a łącznie w całym turnieju aż 40, czyli najwięcej w tych rozgrywkach. Mourinho po meczu zaatakował sędziego.

Mourinho atakuje sędziego. "Ty je***a hańbo"

Przypomnijmy, że angielski arbiter prawdopodobnie tego spotkania w ogóle by nie sędziował, gdyby nie awans Manchesteru City do finału Ligi Mistrzów. Sędzia Anthony Taylor był jednym z głównych faworytów do poprowadzenia tego spotkania. Ostatecznie finał najważniejszych europejskich rozgrywek dość niespodziewanie przypadł Szymonowi Marciniakowi. Taylor musiał zadowolić się finałem Ligi Europy.

Sam ciężar gatunkowy tego spotkania sprawiał, że mecz mógł sprawić problemy doświadczonemu sędziemu, a nie pomogły mu wydarzenia na boisku, gdyż obie drużyny wyszły na to spotkanie jak na wojnę. W 76. minucie przy stanie 1:1 arbiter podyktował rzut karny dla Sevilli - ta jedenastka została anulowana po interwencji VAR. Kilka minut później Roma domagała się rzutu karnego po zagraniu ręką - Taylor nie wskazał jednak na jedenasty metr. To właśnie o tę pierwszą decyzję Anglika, Jose Mourinho miał pretensje po meczu i postanowił poczekać na sędziego na stadionowym parkingu, żeby przekazać mu wprost, co o tym myśli.

- Gratulacje, ty je***a hańbo! Gów****e decyzje. Wyp*****laj. Nawet Rosetti (delegat UEFA) powiedział, że to nie był karny - takie słowa mieszając angielski z włoskim, kierował Jose Mourinho w stronę zmierzającego do autobusu arbitra Anthony'ego Taylora i jego zespołu sędziowskiego.

Portugalski szkoleniowiec nie oszczędził Anglika również podczas pomeczowej konferencji prasowej.

- To był intensywny, męski, emocjonujący mecz z sędzią, który przypominał Hiszpana. Żółta, żółta, żółta cały czas. Do niesprawiedliwości doszło, gdy Erik Lamela nie dostał drugiej żółtej. Potem strzelił karnego w serii jedenastek - mówił Mourinho.

Portugalczyk życzył też sędziemu, żeby w przyszłym sezonie... sędziował w Lidze Mistrzów. Jest to oczywiście związane z faktem, że Roma zagra co najwyżej w Lidze Europy.

- Skoro Taylor jest takim świetnym sędzią, to miejmy nadzieję, że będzie rozstrzygał tylko Ligę Mistrzów i mam nadzieję, że jego pomyłki będą miały miejsce tylko w Lidze Mistrzów, a nie w Lidze Europy, ponieważ mamy więcej pokory - kontynuował.

Nie pierwszy raz. Mourinho już czekał na sędziów po meczu Real - Barcelona

To nie pierwsza przygoda Jose Mourinho z sędzią na stadionowym parkingu. W 2012 roku, po ćwierćfinałowym rewanżu w Pucharze Króla przeciwko Barcelonie (2:2), który zadecydował o odpadnięciu Realu z tych rozgrywek, Mourinho został przyłapany, jak czeka na parkingu na arbitra tego spotkania.

Fernando Teixeira Vitienes pokazał w tamtym meczu osiem żółtych kartek piłkarzom Realu (dwie Sergio Ramosowi) i zaledwie dwie zawodnikom Barcelony. Wtedy też Mourinho winił arbitra za porażkę swojego zespołu. Według relacji "Mundo Deportivo" miał krzyknąć - Cóż za artysta, wspaniale wyr*****eś profesjonalistów! - Być może do tamtej sytuacji odnosił się Portugalczyk w trakcie konferencji prasowej, gdy powiedział, że sędzia przypominał Hiszpana? Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że było to nawiązanie do stylu prowadzenia spotkań przez arbitrów z tego kraju. Statystyki pokazują, że sędziowie z Hiszpanii chętniej sięgają po ten rodzaj kary. W tym sezonie La Liga pokazano łącznie prawie 500 kartek więcej niż w Premier League.