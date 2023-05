Mourinho szalał ze złości. To go rozsierdziło w finale LE

W środę 31 maja rozegrano finał Ligi Europy, w którym AS Roma zmierzyła się z Sevillą. Trudno było wskazać na faworyta, choć statystyki przemawiały za hiszpańską ekipą - sześciokrotnym triumfatorem tych rozgrywek. Meczowi towarzyszyło wiele kontrowersji, w których główną rolę odegrał sędzia. Emocji na wodzy nie potrafił utrzymać nawet Jose Mourinho, który w 80. minucie niemal eksplodował.

Kontrowersje w finale Ligi Europy. Sędzia nie podyktował karnego

Starcie już od początku było bardzo wyrównane, a kilka razy do akcji wkroczył VAR. W 32. minucie gracze Romy domagali się rzutu karnego za kopnięcie Tammy'ego Abrahama w głowę, ale arbiter nie wskazał na wapno. To rozwścieczyło rzymian, którzy już dwie minuty później zdobyli bramkę. Na listę strzelców wpisał się Paulo Dybala. Natomiast w 55. minucie rywale wyrównali za sprawą... Gianluki Manciniego, który wpakował piłkę do własnej siatki.

Z minuty na minutę emocje rosły i dochodziło do coraz bardziej niebezpiecznych zagrań oraz fauli. Sędzia jednak nie reagował. W 76. minucie w końcu podyktował rzut karny dla Sevilli, ale po obejrzeniu powtórek anulował decyzję. Jak się później okazało, to był dopiero początek kontrowersji.

Emocje sięgnęły zenitu w 80. minucie. Wówczas Fernando odbił piłkę ręką, ale arbiter nie dopatrzył się przewinienia, co rozsierdziło AS Romę. Wściekali się włoscy piłkarze, Jose Mourinho oraz cały sztab szkoleniowy. Sędzia nie uległ presji, tłumacząc, że zawodnik Sevilli trzymał ręce przy ciele. Dodatkowo pokazał żółtą kartkę jednemu z asystentów Portugalczyka. To nie uspokoiło Mourinho, który nadal protestował przy linii bocznej.

Sevilla z siódmym trofeum

Po tej akcji w mediach społecznościowych zawrzało - kibice i eksperci wskazywali, że sędzia popełnił błąd. Ich zdaniem Romie należał się rzut karny. Ostatecznie po 90. minutach na tablicy wyników nadal widniał remis i arbiter zarządził dogrywkę. W niej także nie padły gole, a losach tytułu zadecydowały rzuty karne. Ostatecznie po raz siódmy w historii triumfowała Sevilla.

Tym samym Mourinho poniósł pierwszą porażkę w finałach europejskich pucharów. Portugalczyk grał w nich pięciokrotnie - dwa razy zdobywał Ligę Mistrzów (z FC Porto i Interem Mediolan), dwukrotnie Ligę Europy (FC Porto i Manchester United) oraz Ligę Konferencji Europy z AS Romą. Tym bardziej Mourinho może boleć fakt niepodyktowanego rzutu karnego, który mógł zmienić bieg rywalizacji.