Finał Ligi Europy. Gdzie oglądać mecz Sevilla - AS Roma? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Już tylko ostatnie mecze dzielą nas od zakończenia piłkarskich zmagań w Europie w sezonie 2022/2023. Niektóre ligi zakończyły już granie, ale dalej pozostają finały europejskich pucharów - Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. Pierwszego w tym sezonie poznamy zwycięzcę drugich pod względem prestiżu rozgrywek organizowanych przez UEFA.

AS Roma chce sięgnąć po drugi europejski puchar z rzędu, a Sevilla po siódme trofeum Ligi Europy

W środowym meczu może napisać się kilka pięknych historii. Z jednej strony AS Roma pod wodzą Jose Mourinho zagra w drugim finale europejskich rozgrywek z rzędu. Przed rokiem rzymska ekipa prowadzona przez portugalskiego szkoleniowca wygrała w Lidze Konferencji Europy, pokonując wtedy Feyenoord Rotterdam 1:0. Teraz wygrana w Lidze Europy dałaby Romie awans do Ligi Mistrzów, którego nie udało się wywalczyć poprzez rozgrywki Serie A.

Z drugiej strony jest Sevilla. Ekipa prowadzona Jose Luisa Mendilibara od początku sezonu borykała się z ogromnymi problemami. W pewnym momencie wydawało się nawet, że jest bliska spadku z La Liga, ale po przyjściu 62-letniego szkoleniowca udało się wyprowadzić drużynę z dolnej połówki tabeli. Za to w Europie Sevilla przypominała drużynę, która sześciokrotnie wygrywała Ligę Europy i w drodze do tegorocznego finału odprawiła m.in. Manchester United oraz Juventus.

Trzecim aspektem, który jest intrygujący w kontekście tego spotkania to fakt, że zarówno Jose Mourinho, jak i Sevilla są niepokonane w finałach europejskich pucharów. Portugalczyk grał w nich pięciokrotnie - dwa razy zdobywał Ligę Mistrzów (z FC Porto i Interem Mediolan), dwukrotnie Ligę Europy (FC Porto i Manchester United) oraz Ligę Konferencji Europy z AS Romą. Z kolei Sevilla sześć razy grała w finale Ligi Europy i za każdym razem wygrywała - w 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 i 2020 roku.

AS Roma - Sevilla. Kiedy finał Ligi Europy UEFA? O której godzinie? Transmisja na żywo

Mecz AS Roma - Sevilla w finale Ligi Europy zostanie rozegrany 31 maja o godzinie 21:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi w Internecie platforma Viaplay, która ma wyłączne prawa do pokazywania tych rozgrywek. Zapraszamy do Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE, gdzie zostanie przeprowadzona relacja na żywo z tego starcia.