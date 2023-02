Robert Lewandowski strzelił gola z rzutu karnego w meczu z Manchesterem United. Strzał Polaka prawie obronił David de Gea, ale piłka po jego rękach wpadła do siatki. Kibice angielskiej ekipy w ułamku sekundy przenieśli się "z nieba do piekła" i zostało to utrwalone na kilku nagraniach.

