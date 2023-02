Szwedzi komentują losowanie LKE. Już znaleźli określenie na Lecha. "Zabawne"

Lech Poznań poznał rywala w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. To aktualny wicemistrz Szwecji Djurgardens. Z losowania względnie zadowoleni są również Szwedzi. Tamtejsze media już rozpisują się na temat ekipy mistrza Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Zabawne losowanie". Szwedzi skomentowali losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji i przyszłe mecze Lecha z Djurgardens

"Expressen" pisało o "wymarzonym losowaniu". Zwrócono także uwagę na to, że w Lechu gra trzech Szwedów. Mistrzów Polski określono jako "polską szwedzką drużyną". "Djurgardens trafił w piątek na polskiego Lecha Poznań. Oznacza to, że zmierzy się ze swoim byłym zawodnikiem Jesperem Karlstroemem i szwedzkim napastnikiem Mikaelem Ishakiem" - napisano. Podkreślano także wyraźnie, że to Szwedzi byli w losowaniu rozstawieni, a rewanż odbędzie się u nich.

Inne szwedzkie media również skupiły się na kolonii Szwedów w Lechu. "Djurgardens zmierzy się z Lechem Poznań, którego liderem jest Jesper Karlstroem" - można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej klubu. 27-letni pomocnik Lecha w przeszłości spędził w tej ekipie sześć sezonów. - Zabawne losowanie, mecz z trudnym przeciwnikiem. Zaraz zadzwonię do "Karlisa" (Jespera Kalstroema - przyp. red.) - skomentował Magnus Eriksson, kapitan szwedzkiej drużyny.

Szwedzkie media drżą przed wyjazdem do Poznania. Piszą o "euforycznych kibicach"

Na Mikaelu Ishaku skupił się natomiast "Aftonbladet". "Szwedzki kapitan i napastnik Mikael Ishak był szeroko chwalony po zdobyciu jedynego gola w spotkaniu przed 34 tysiącami euforycznych widzów" - odnotowano w kontekście poprzedniego meczu z Bodo/Glimt. "W skład zespołu wchodzą również szwedzki pomocnik Jesper Karlstroem i obrońca Filip Dagerstal" - dodano.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Nieco dokładniej Lech przedstawił portal fotbollskanalen.se. "W tym sezonie mieli trochę problemów. Drużyna zajmuje trzecie miejsce w Ekstraklasie, ale ma aż 13 punktów do ligowego lidera Rakowa" - możemy przeczytać.

Oba kluby zmierzą się po raz pierwszy na stadionie w Poznaniu 9 marca. Rewanż planowany jest na 16 marca.