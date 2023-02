Polacy poznali swoich rywali w walce o ćwierćfinał LE. Będą emocje

Manchester United, Bayer Leverkusen, Union Berlin, Juventus, Roma, Sporting CP, Sevilla oraz Szachtar Donieck - to drużyny, które w czwartek wywalczyły awans do 1/8 finału Ligi Europy. To zespoły, które albo zajęły 3. miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów lub były drugie w grupie Ligi Europy.

Zdecydowanie najciekawszą parą 1/16 finału był dwumecz Manchesteru United z FC Barceloną. Oba kluby znalazły się w Lidze Europy, choć przez lata grały w Lidze Mistrzów, a jeszcze kilka lat temu spotkały się w jej finale. W tym sezonie Manchester United zajął jednak 2. miejsce w fazie grupowej LE, a FC Barcelona dopiero trzecie w grupie LM. Po remisie 2:2 w Barcelonie, w czwartek 2:1 wygrali Anglicy, którzy awansowali do 1/8 finału.

Na tym etapie rozgrywek czekali już zwycięzcy grup Ligi Europy. Były to: Union Saint-Gilloise, Arsenal, Freiburg, Ferencvaros, Feyenoord, Real Betis, Real Sociedad oraz Fenerbahce. W piątek w samo południe rozlosowano pary 1/8 finału rozgrywek.

Najciekawiej zapowiada się rywalizacja Sportingu CP z Arsenalem. Pierwsi w 1/16 finału rozbili duńskie Midtjylland, drudzy są liderem Premier League i wygrali grupę Ligi Europy. Ciekawie będzie też w rywalizacji Manchesteru United z Realem Betis. Juventus z Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem w składzie zmierzy się z Freiburgiiem.

W innych parach Union Berlin zagra z belgijskim Unionem Saint-Gilloise, Sevilla z Fenerbahce, Bayer Leverkusen z Ferencvarosem, AS Roma z Realem Sociedad, a Szachtar Donieck z Feyenoordem.

Ostatnia para jest szczególnie ciekawa z perspektywy polskiego kibica. Szachtar pierwsze spotkanie rozegra na stadionie Legii Warszawa. Wróci na niego zawodnik Feyenoordu - Sebastian Szymański - który za granicę wyjechał właśnie z Legii.

Pary 1/8 finału Ligi Europy:

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Sevilla - Fenerbahce

Juventus - Freiburg

Bayer Leverkusen - Ferencvaros

Sporting CP - Arsenal

Manchester United - Real Betis

AS Roma - Real Sociedad

Pierwsze mecze zostaną rozegrane 9 marca, rewanże tydzień później. Finał Ligi Europy w sezonie 2022/23 zostanie rozegrany 31 maja w Budapeszcie.