Anglicy wniebowzięci po tryumfie United. "W stylu sir Alexa Fergusona"

Manchester United przegrywał do przerwy z FC Barceloną w rewanżu 1/16 finału Ligi Europy, ale mimo to wygrał 2:1 i awansował do kolejnej rundy. Erik ten Hag odmienił w przerwie swoją drużynę, która wyeliminowała Katalończyków po golach Freda oraz Antony'ego.

Angielskie media zachwycają się Manchesterem United, który zrobił kolejny krok za kadencji holenderskiego szkoleniowca. Drużyna ten Haga wciąż ma szansę na cztery trofea w tym sezonie, a warto podkreślić, że po ostatnie sięgnęła blisko sześć lat temu.

"Ten Hag zasłużył na pochwały tak samo jak jego drużyna. Dzięki jego decyzjom Manchester United cieszył się jednym z najlepszych wieczorów w Europie w ostatnich latach. Zespół, który w ostatnich latach był powodem do żartów, znów jest bardzo groźny i nikt nie będzie chciał go wylosować. (...) Pamiętne boje Cristiano Ronaldo z FC Barceloną sprawiły, że w czwartek nazwisko Portugalczyka znów było skandowane na Old Trafford. Ale dziś nikt go już tam nie potrzebuje" - przeczytaliśmy w "Manchester Evening News".

"Stanowczość i zdecydowanie ten Haga były podłożem do odbudowy Manchesteru United. Jego spokój i umiejętność podejmowania trafnych decyzji wprowadzają klub w kolejną, świetlaną erę. Zmiany Holendra sprawiły, że jego drużyna wyeliminowała najpoważniejszego rywala za jego kadencji" - napisali dziennikarze "The Times".

"Ten Hag chwalił po meczu swoich piłkarzy, ale prawda jest taka, że i on zasłużył na wielkie pochwały. Zmiany personalne i taktyczne obudziły Manchester United, który przegrywał po golu Roberta Lewandowskiego. Drużyna z Old Trafford wciąż walczy o europejskie trofeum" - to z kolei skysports.com.

"Doczekał się trenera w stylu sir Alexa Fergusona"

"Trener Manchesteru United i jego ludzie długo świętowali po ostatnim gwizdku sędziego. Holender odmienił los klubu, który jeszcze rok temu zdawał się zmierzać donikąd. Ale ten Hag wie, że potrzebuje trofeów, by podkreślić, że jego projekt i pomysły wprowadziły Manchester United na dobrą drogę" - czytaliśmy na bbc.com.

"Manchester United w końcu doczekał się trenera w stylu sir Alexa Fergusona, który odszedł na emeryturę dekadę temu. Na Old Trafford mogą mieć nadzieję, że ten Hag poprowadzi drużynę do pierwszego trofeum od 2017 r. Pierwsza szansa już w niedzielę na Wembley w finale pucharu ligi" - relacjonował "Daily Mail".

"Ten Hag w zaledwie sześć miesięcy odmienił Manchester United, a wieczór, w którym wyeliminował FC Barcelonę, przypomniał najlepsze czasy tego klubu. Ta noc przypomniała nie tylko czasy sir Alexa Fergusona, ale też odnowiła wielką dumę kibiców, którzy w ostatnich latach żyli wielkimi rozczarowaniami. W końcu mogli przypomnieć sobie, na czym polega idea Manchesteru United" - podkreślił "The Sun".