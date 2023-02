Xavi komentuje wielką klęskę Barcelony. Wskazał kluczowy moment

Pierwsza połowa meczu na Old Trafford nie zwiastowała takiego końca. FC Barcelona prowadziła 1:0 po bramce z rzutu karnego Roberta Lewandowskiego i na trzy kwadranse przed końcem dwumeczu to ona była bliżej zagrania w 1/8 finału Ligi Europy. Druga odsłona to jednak pełna dominacja Manchesteru United, który błyskawicznie wyrównał za sprawą Freda, a na kwadrans przed końcem na prowadzenie wyprowadził ich Antony. "Czerwone Diabły" triumfowały u siebie 2:1 i to one kontynuują swoją przygodę w Lidze Europy.

Szkoleniowiec Barcy rozczarowany, ale docenia swój zespół i przeciwnika

Xavi Hernandez, szkoleniowiec Barcy, w wypowiedziach pomeczowych wskazał kluczowym moment dla losów spotkania. Jego zdaniem to gol stracony szybko po przerwie. - Ten gol, na 1:1, wyrządził nam wiele szkód, to była stykowa piłka, którą przegraliśmy. Przegrywanie takich pojedynków było kluczowe. Oni są świetnym zespołem, włożyli dużo intensywności. Szkoda, ponieważ mieliśmy mecz pod kontrolą po bardzo dobrej pierwszej połowie, w której graliśmy komfortowo. Myślę, że był to bardzo wyrównany starcie na obu boiskach, ale drobne szczegóły były po ich stronie - powiedział po spotkaniu Xavi.

Katalończyk nie krył rozczarowania, który docenił swój zespół, że był w stanie rywalizować na wysokim poziomie z tak silnych rywalem. Podkreślał zwłaszcza ich możliwości fizyczny oraz brak kluczowych piłkarzy w środku pola. Kontuzjowany jest Pedri, a Gavi wypadł za nadmiar żółtych kartek.

- To bardziej nasza wina, musimy mieć więcej cierpliwości i spokoju w drugiej połowie, trochę więcej gry w środku. Jeśli byliby tam Pedri lub Gavi to myślę, że w drugiej połowie mogło być inaczej. Ale to wymówki. Sergi Roberto był dobry. Kessie bardzo dobry, jak Frenkie. Ale ze względu na sposób, w jaki chcieliśmy grać, byliby bardzo dobrzy dla nas. Mimo to pierwsza połowa była doskonała. Szkoda - podsumował szkoleniowiec.

Barcelona i Xavi mają sporo usprawiedliwień tak szybkiego pożegnania się z europejskimi pucharami - bardzo mocny rywal w świetnej formie na sam początek fazy pucharowej czy brak w rewanżu Gaviego oraz Pedriego - ale to jednak kolejna duża rysa na wizerunku hiszpańskiego szkoleniowca. W zeszłym roku winę za brak wyjścia z grupy LM współdzielił z Ronaldem Koemanem, ale wiosenna porażka z Eintrachtem Frankfurt poszła w całości na jego konto. Podobnie jak tegoroczne wyniki Barcy w europejskich pucharach.

- Byliśmy lepsi niż w zeszłym sezonie, pokazaliśmy się. Rywalizowaliśmy z Bayernem, w obu meczach z Interem, a teraz także z Manchesterem United. To duże zespoły, bardzo silne, a ze względu na detale te mecze nam uciekły. Musimy wrócić silniejsi. Musimy dokonać samokrytyki i spróbować ponownie w przyszłym roku, aby być bardziej konkurencyjnym. Z wyjątkiem Bayernu u siebie zawsze rywalizowaliśmy, ale w tych bezpośrednich pojedynkach nas pokonywali - podkreśla Xavi.

Drużynie Roberta Lewandowskiego pozostała rywalizacja na krajowym podwórku. Tam ich sytuacja jest korzystna, gdyż w lidze ma osiem punktów przewagi nad Realem Madryt. Z "Królewskimi" Barca zmierzy się już w najbliższy czwartek na Santiago Bernabeu. Będzie to pierwsze półfinałowe spotkanie w Pucharze Króla.