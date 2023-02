Kolejny cios w Barcelonę. Nadchodzi finansowa katastrofa. Uciekły jej miliony euro

FC Barcelona odpadła z europejskich pucharów. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zremisował 2:2 z Manchesterem United w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy, a w rewanżu na Old Trafford przegrał 1:2. Jedynego gola dla Barcelony strzelił Robert Lewandowski, wykorzystując rzut karny w pierwszej połowie. "Kiedy spojrzymy na mapę kontaktów z piłką Lewandowskiego na Old Trafford, na usta ciśnie się jedno słowo: praca. O ile Polak poruszał się niemal po całym boisku, o tyle w polu karnym gospodarzy praktycznie go nie było" - zauważył Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Media: Spory finansowy cios dla FC Barcelony. Odpadnięcie z Ligi Europy odbije się na jej budżecie

Hiszpański dziennik "AS" informuje, że odpadnięcie FC Barcelony z Ligi Europy oznacza też dla niej spory finansowy cios. Lider ligi hiszpańskiej po dwumeczu z Manchesterem United stracił definitywnie szanse na zarobienie łącznie 14,4 mln euro w Lidze Europy - odpowiednio 1,2 mln za awans do 1/8 finału, 1,8 mln za ćwierćfinał, 2,8 mln za półfinał, 4,6 mln za bycie finalistą i kolejne 4 mln za zwycięstwo w rozgrywkach. "To kolejny cios dla Barcy za jej słabe wyniki sportowe w Europie" - czytamy w artykule.

Co prawda wcześniej Barcelona zainkasowała 20,2 mln euro do budżetu za grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ale przez brak awansu do fazy pucharowej (zajęła trzecie miejsce, za Bayernem Monachium i Interem Mediolan - red.) uciekła im możliwość zarobku nawet 52,7 mln euro. Na tę kwotę składa się awans do 1/8 finału (9,9 mln euro), ćwierćfinał (10,6 mln), półfinał (12,5 mln), awans do finału (15,5 mln) oraz wygrana w całych rozgrywkach (dodatkowe 4,5 mln).

FC Barcelona pozostaje w grze już tylko na dwóch frontach. Jej sytuacja w lidze hiszpańskiej jest bardzo dobra - ma 59 punktów po 22 meczach, przegrała tylko jedno spotkanie w sezonie i ma osiem punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Dodatkowo piłkarze Xaviego Hernandeza zagrają w półfinale krajowego pucharu z Realem Madryt - El Clasico w Copa del Rey są zaplanowane na 2 marca i 5 kwietnia.