"Europejski koszmar". Hiszpanie nie zostawiają suchej nitki na Barcelonie

Pierwsza połowa meczu na Old Trafford nie zwiastowała takiego końca. FC Barcelona prowadziła 1:0 po bramce z rzutu karnego Roberta Lewandowskiego i na trzy kwadranse przed końcem dwumeczu to ona była bliżej zagrania w 1/8 finału Ligi Europy. Druga odsłona to jednak pełna dominacja Manchesteru United, który błyskawicznie wyrównał za sprawą Freda, a na kwadrans przed końcem na prowadzenie wyprowadził ich Antony. "Czerwone Diabły" triumfowały u siebie 2:1 i to one kontynuują swoją przygodę w Lidze Europy.

Dobrze 45 minut to za mało. Barca ponownie mięknie w Europie

Barcelona i Xavi mają sporo usprawiedliwień tak szybkiego pożegnania się z europejskimi pucharami - bardzo mocny rywal i w świetnej formie na sam początek fazy pucharowej czy brak w rewanżu Gaviego oraz Pedriego - ale to jednak kolejna duża rysa na wizerunku hiszpańskiego szkoleniowca. W zeszłym roku winę za brak wyjścia z grupy LM współdzielił z Ronaldem Koemanem, ale wiosenna porażka z Eintrachtem Frankfurt poszła w całości na jego konto. Podobnie jak tegoroczne wyniki Barcy w europejskich pucharach.

- W Europie dobre 45 minut to za mało, by pozostać przy życiu. W drugiej połowie nie dotrzymali tempa - opisuje to spotkanie z perspektywy hiszpańskiego klubu "Marca". - Barca ponownie mięknie w Europie. Kilka dobrych minut na wysokim poziomie to za mało na europejskie puchary. Spokój na Old Trafford w pierwszej połowie przerodził się w burzę w drugiej - pisze Juan Jimenez, felietonista "ASa". - Jak nowicjusze pozwolili sobie na doprowadzenie do remisu, gdy tylko opuścili szatnię. Barca po raz kolejny pokazała, że nie jest gotowa na rywalizację w Europie - dodaje.

- Old Trafford, kolejny koszmar do kolekcji. To nowe europejskie rozczarowanie jest poważnym ciosem w projekt prowadzony przez Xaviego. Dwa lata z rzędu nie wyszli z grupy Ligi Mistrzów, dwa lata z rzędu odpadli z Ligi Europy - pisze kataloński "Sport".

- Kolejna europejska wpadka, ale tym razem z podniesioną głową - to już "Mundo Deportivo". - W "Teatrze Marzeń" zespół Barcelony po raz kolejny doświadczył europejskiego koszmaru - kontynuują, cofając się do ostatnich klęsk Katalończyków w elitarnych rozgrywkach za Ernesto Valverde w Rzymie i Liverpoolu czy za Kike Setiena w Lizbonie, gdy przegrali 2:8 z Bayernem. - Ligowe wyniki kontrastują z bardzo słabymi w Europie: 16 goli straconych w ośmiu meczach i tylko 9 strzelonych - analizuje "Mundo Deportivo".

Drużynie Roberta Lewandowskiego pozostała rywalizacja na krajowym podwórku. Tam ich sytuacja jest korzystna, gdyż w lidze ma osiem punktów przewagi nad Realem Madryt. Z "Królewskimi" Barca zmierzy się już w najbliższy czwartek na Santiago Bernabeu. Będzie to pierwsze półfinałowe spotkanie w Pucharze Króla.