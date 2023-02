Lech zarobił już krocie w tegorocznej edycji LKE. Gol Ishaka warty fortunę

Dwumecz z Bodo/Glimt nie należał do najłatwiejszych. Bezbramkowy remis w pierwszym spotkaniu w Norwegii był odbierany jako realizacja planu. Najważniejszy miał być i tak rewanż w Poznaniu. I taki był. Gol Mikaela Ishaka dał ogromną radość nie tylko przy Bułgarskiej, ale wśród wszystkich kibiców, którzy oglądali to spotkanie. Trafienie Szweda poza znaczeniem sportowym miało również znaczenie finansowe. Awans do 1/8 finału wiąże się bowiem z gigantycznym wynagrodzeniem dla "Kolejorza".

Gol Ishaka warty fortunę. Lech Poznań zarobił już krocie w tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy

Przed dwumeczem z Bodo/Glimt Lech zarobił już w tegorocznej edycji Lidze Konferencji Europy 4,75 miliona euro, a więc ponad 22 miliony złotych. Na tę kwotę składały się rezultaty ze wszystkich meczów grupowych oraz za awans do fazy pucharowej.

Apetyty w Poznaniu były jednak zdecydowanie większe. Pokonanie norweskiego zespołu w 1/16 finału zagwarantowało "Kolejorzowi" dodatkowe 300 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje ok. 1,4 miliona złotych. Łącznie do kasy klubu wpłynie już co najmniej 5,05 mln euro, czyli 24 miliony złotych.

Oczywiście to wcale nie musi być koniec, ponieważ przed Lechem kolejne wyzwanie w 1/8 finału. Rywal zostanie wyłoniony podczas losowania, które odbędzie się w piątek, 24 lutego w szwajcarskim Nyonie. W przypadku zwycięstwa w 1/8 finału klub otrzyma kolejne 600 tysięcy euro. Wynagrodzenia osiągnie już wtedy kwotę 5,65 mln euro, czyli 26,5 mln złotych.