Znamy komplet uczestników 1/8 finału LKE. Wielki sukces Lecha

W poprzedni czwartek zostały rozegrane pierwsze spotkania 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Spośród ośmiu spotkań tylko w jednym padła więcej niż jedna bramka. W prawie wszystkich spotkaniach kwestia awansu pozostawała otwarta.

Lech Poznań z awansem, grad goli w meczu Fiorentiny. Komplet wyników 1/16 finału Ligi Konferencji Europy

Lech Poznań do rewanżu przystępował po bezbramkowym remisie z Bodo/Glimt. W pierwszej połowie obie drużyny nie stworzyły zbyt wielu okazji, w drugiej emocji było znacznie więcej. W 62. minucie Mikael Ishak dał mistrzom Polski prowadzenie, które udało się utrzymać do końca i awansować.

Podobnie jak przed tygodniem, tak i tym razem najwięcej goli padło w starciu Fiorentiny ze Sportingiem Braga. Włosi bronili u siebie komfortowego wyniku 4:0 z pierwszego spotkania, ale po 34 minutach rewanżu rywale prowadzili już 2:0. Do przerwy było już jednak 2:1. Po zmianie stron Fiorentina trafiła jeszcze dwa razy i ostatecznie wygrała 3:2 i to ona zagra dalej.

Karabach Agdam, czyli pogromca Lecha z eliminacji Ligi Mistrzów, w meczu u siebie pokonał 1:0 KAA Gent. W rozgrywanym na wyjeździe rewanżu starał się obronić zaliczkę. To udawało się do 74. minuty, gdy Belgowie wyrównali. Taki wynik utrzymał się do końca dogrywki, więc rozstrzygnięcie przyniosły dopiero rzuty karne. W nich lepsi okazali się gospodarze, którzy byli bezbłędni i wygrali 5:3, a w całym dwumeczu 2:1. Kamil Piątkowski z Gent znalazł się poza kadrą meczową z powodu urazu.

W niekorzystnej sytuacji przed rewanżem był FC Basel, który tydzień wcześniej na wyjeździe przegrał 0:1 z Trabzonsporem. U siebie potrzebował trzynastu minut, aby odrobić straty. Choć mistrzowie Turcji przeważali, to w 76. minucie Szwajcarzy zdobyli drugą bramkę. Jak się potem okazało, dała im ona awans do 1/8 finału.

Wcześniej zostały rozegrane cztery inne spotkania 1/16 finału. W nich awans wywalczyły: Lazio, Sheriff Tyraspol, AEK Larnaka oraz Anderlecht.

Wyniki 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, 23.02.2023:

Losowanie par 1/8 finału Ligi Konferencji Europy odbędzie się w piątek 24 lutego. Poza zwycięzcami dwumeczów 1/16 finału wezmą w nim udział zwycięzcy grup, czyli: Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nice, Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor i Slovan Bratysława.