Gorące reakcje po Barcelonie. "Lewandowski mógł zostać w Lechu"

W pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy FC Barcelona zremisowała 2:2 z Manchesterem United. Sprawa awansu rozstrzygnęła się w meczu rewanżowym, który odbył się w czwartek o 21:00. Na Old Trafford lepszy okazał się Manchester United i pokonał FC Barcelonę 2:1. Jedyną bramkę dla ekipy Xaviego zdobył Robert Lewandowski. Tym samym angielski zespół awansował dalej.

Dziennikarze porażkę FC Barcelony w Lidze Europy. "Poza LaLiga za łatwo można im zrobić krzywdę"

Po meczu występ FC Barcelony i Roberta Lewandowskiego skomentowali dziennikarze. "Barcelona w LaLiga - czyste konto praktycznie co mecz. Barcelona w Europie - zero czystych kont. Dzisiaj też okazało się, że poza LaLiga za łatwo można im zrobić krzywdę." - napisał Sebastian Chabiniak.

"Szkoda, że Barca rozleciała się w najgorszym momencie. Pierwsza połowa bardzo udana, druga zaczęła się od gola i później mecz toczył pod dyktando MU. Bardzo brakowało Pedriego i Gaviego. W LaLiga, Xavi osiąga rewelacyjne rezultaty. W Europie, rozczarowuje. Zostaje walka o dublet." - dodał Jakub Kręcidło.

"Lech Poznań gra w pucharach dłużej niż Robert Lewandowski." - zauważył Michał Trela.

"Mógł Lewandowski zostać w Lechu, to nadal by grał w pucharach." - napisał żartobliwie Paweł Mogielnicki, nawiązując do awansu Lecha do 1/8 finału Ligi Konferencji.

Dziennikarze zauważyli, że jednym z lepszych piłkarzy w Manchesterze United był Fred. "Niesamowity jest dziś Fred. Gol, kilka ważnych odbiór, walka i bieganie niemal bez zatrzymywania. Lider" - napisał Dariusz Kosiński.

"Cichym bohaterem dwumeczu z Barceloną w Manchesterze United jest dla mnie Fred." - dodał Maciej Łuczak.

"Świetnie się oglądało ten dwumecz MU - Barca, reklama futbolu. Anglicy rzeczywiście trochę lepsi, chociaż sytuacji z obu stron w obu meczach w różnych fazach było tyle, że mogło to się na sto sposobów potoczyć. Lewandowski daleko od swojej najlepszej dyspozycji..." - podsumował Krzysztof Stanowski.

