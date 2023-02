Smutna prawda o Lewandowskim. Mistrz świata nie dał mu żadnych szans

Robert Lewandowski tylko bezradnie rozłożył ręce i złapał się za głowę, kiedy w 94. minucie jego strzał z pola karnego z linii bramkowej wybił Raphael Varane. Chwilę później okazało się, że gdyby Francuz nie zdążył z interwencją, gol i tak nie zostałby uznany, bo Polak był na spalonym.

Na pewno nie zmieniło to jednak samopoczucia Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji strzelił gola przeciwko Manchesterowi United, ale znów nie pokazał się z najlepszej strony. Tak samo jak drużyna Xaviego, która mimo prowadzenia do przerwy przegrała z Manchesterem United 1:2 i drugi sezon z rzędu odpadła z Ligi Europy.

Pierwszy gol w LE od 13 lat

A wszystko zaczęło się dla Katalończyków w wymarzony sposób. W 16. minucie sędzia uznał, że Bruno Fernandes sfaulował w polu karnym Alejandro Balde i podyktował rzut karny dla FC Barcelony. Chwilę później do jedenastki podszedł Lewandowski, który pokonał Davida de Geę, mimo że hiszpański bramkarz wyczuł naszego napastnika i miał piłkę na rękawicy.

Co ciekawe, był to pierwszy kontakt Lewandowskiego z piłką w polu karnym Manchesteru United. Wcześniej Polak harował na własnej połowie, pokazywał się do rozegrania piłki i mocno pracował w defensywie przy kolejnych atakach gospodarzy.

Można powiedzieć, że do pewnego momentu Lewandowski był nadzwyczaj efektywny, ale w ogóle nieefektowny. To właśnie za to krytykowały go ostatnio hiszpańskie media, wskazując na słabszą skuteczność. Pracę na boisku doceniał jednak Xavi, który mocno chwalił naszego napastnika.

"FC Barcelona potrzebuje, by Lewandowski pojawił się w wielkim meczu. Poza finałem Superpucharu Hiszpanii, w którym strzelił jednego gola i asystował przy pozostałych dwóch, nie radził sobie w El Clasico pierwszej rundy La Liga, nie istniał w meczach przeciwko Bayernowi w fazie grupowej Ligi Mistrzów i nie zdobył też bramki w Mediolanie w wielkim meczu z Interem" - pisał "AS".

- Napastnicy zawsze potrzebują goli, ale my patrzymy na to szerzej. Doceniamy też pracę dla drużyny i asysty Roberta Lewandowskiego. W meczu z Villarrealem (1:0) jego dwójkowa akcja z Pedrim dała nam zwycięstwo. Robert to nadzwyczajny piłkarz, który odmienił mentalność tej drużyny i klubu - kontrował na konferencji prasowej przed rewanżem na Old Trafford Xavi.

Bez szans w polu karnym

Czwartkowy występ Lewandowskiego będzie jednak trudny do obrony. Tak jak tydzień temu naszym napastnikiem w znakomity sposób zaopiekował się Varane, tak w rewanżu równie dobrze przykrył go Lisandro Martinez. Rzut karny był jedynym momentem, w którym Lewandowski zagroził bramce Manchesteru United w sposób zgodny z przepisami.

Kiedy spojrzymy na mapę kontaktów z piłką Lewandowskiego na Old Trafford, na usta ciśnie się jedno słowo: praca. O ile Polak poruszał się niemal po całym boisku, o tyle w polu karnym gospodarzy praktycznie go nie było.

Heatmapa Roberta Lewandowskiego w meczu z Manchesterem United Sofascore.com

Świadczą też ważniejsze wydarzenia z Lewandowskim w roli głównej. W 54. minucie faulował Martineza na połowie rywala. Kwadrans później otrzymał żółtą kartkę za faul na Casemiro w podobnym miejscu. W 80. minucie Brazylijczyk zabrał Lewandowskiemu piłkę przed linią pola karnego.

Po przerwie Polak był słaby jak cała Barcelona, która wyglądała na totalnie zaskoczoną odmienionym Manchesterem United. Lewandowski z dobrej strony pokazał się dopiero w 86. minucie, kiedy ograł Martineza, a taktycznym faulem musiał zatrzymać go Casemiro. Chwilę później miała miejsce wspomniana sytuacja ze strzałem, interwencją Varane'a i spalonym.

Osamotniony bez Gaviego, Pedriego i Dembele

"W czwartek reflektory będą skierowane na Lewandowskiego, który nie może zawieść, jeśli chce, aby Barcelona grała dalej w Europie" - pisał "AS". I w ocenach Polaka na pewno będzie dominowało rozczarowanie.

Na jego usprawiedliwienie należy dodać, że w czwartek zawiedli ci, którzy mieli wypełnić luki po kontuzjowanych Ousmanie Dembele i Pedrim oraz zawieszonym za kartki Gavim. Bardzo słaby mecz zagrał Sergi Roberto, nieefektywny w ataku był Raphinha, a tragiczne zmiany dali Ferran Torres i Ansu Fati.

Lewandowski nie otrzymywał podań w pole karne, koledzy nie byli w stanie wykreować mu szansy na strzelenie gola. Polak momentami był bardzo osamotniony w ataku, a zagrożenie stwarzał poprzez intensywny, wysoki pressing. Tak jak w 45. minucie, kiedy pod jego presją pomylił się de Gea, ale za wolno zareagował Roberto, a akcję wślizgiem zakończył Casemiro.

Lewandowski po 13 latach wrócił do Ligi Europy, zdobył w niej pierwszą bramkę od 2 grudnia 2010 r. i meczu Borussii Dortmund z Karpatami Lwów, ale tego sezonu w Europie nie będzie wspominał dobrze. FC Barcelona najpierw odpadła z Ligi Mistrzów, teraz stało się to w Lidze Europy. Tak samo jak w poprzednim sezonie, gdy w ćwierćfinale z rozgrywek wyrzucił ją Eintracht Frankfurt.