Historyczny wyczyn Lecha. Eksperci zachwyceni. "Skończmy z dziadostwem"

Lech Poznań w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji zremisował na wyjeździe 0:0 z Bodo/Glimt. Aby awansować, w rewanżu musiał pokonać Norwegów. Patrząc na wcześniejsze wyniki na własnym stadionie, wydawało się to realne - w tym sezonie europejskich pucharów z siedmiu meczów sześć wygrał i jeden zremisował.

Lech Poznań awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Eksperci komentują

W pierwszej połowie spotkania obie drużyny nie stworzyły zbyt wielu okazji do zdobycia bramki, jedyny celny strzał oddał zespół Bodo/Glimt. Dobrą sytuację do strzelenia gola miał Michał Skóraś, ale jego uderzenie zostało zablokowane przez jednego z rywali.

Na początku drugiej połowy Norwegowie mieli dwie świetne sytuacje, lecz najpierw piłkę z linii bramkowej wybił Filip Dagerstal, a potem Hugo Vetlesen fatalnie spudłował z kilku metrów. W 62. minucie z prawej strony dośrodkował Joel Pereira, a bramkę zdobył Mikael Ishak. Potem obie drużyny miały kolejne szanse na gole, ale wynik nie uległ już zmianie.

"Wymowny obrazek. Lech świętuje przy kotle, a jeden z rywali siedzi na murawie i z zazdrością to obserwuje. Gratulacje Lech Poznań!" - napisał na Twitterze Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

"Brawo, brawo Lech! Wreszcie jakiś powód do dumy dla ekstraklasy. Nieważne, że to trzecie rozgrywki w Europie. Krok po kroku!" - zatweetował Aleksy Kiełbasa ze Sport.pl.

W pomeczowych komentarzach eksperci chwalili Lecha za kolejny udany występ w europejskich pucharach. "Czyste konto, kolejny gol Ishaka w Europie i wspomnienia dla ponad 34 tysięcy kibiców zebranych w czwartek przy Bułgarskiej. Kolejny wielki europejski wieczór w Poznaniu. Bilans u siebie w tym sezonie? 7 wygranych, 1 remis. Gole? 20-2. Przygoda od 5 lipca trwa" - podsumował Dawid Dobrasz z Meczyków.

"Brawa dla Lecha za awans! Liga Konferencji daje szansę na zabawę także wiosną. Jakość Ishaka, Rebocho i Kalstroma, doza szczęścia i bardzo dojrzale rozegrana końcówka. Od 80 minuty pozwolili Bodo na tylko 2 rożne, zero zagrożenia. Zamrozili wynik" - ocenił Krzysztof Marciniak z Canal+Sport.

"No i bardzo dobrze. Kolejne bezcenne punkty dla polskiej piłki. Musimy konsekwentnie z roku na rok wspinać się w rankingach i budować Ekstraklasę. Zasługujemy na mistrza Polski regularnie grającego w LM i dwa kluby rywalizujące w LKE. Skończmy z dziadostwem i minimalizmem" - podkreślił Marek Szkolnikowski z TVP Sport.

Sebastian Mila, były reprezentant Polski, nawiązał do komentarzy po pierwszym spotkaniu, gdy Lechowi zarzucano mało widowiskową grę. "Lubię to średniowiecze Lecha. Wynik, emocje, zaangażowanie, zero z tyłu, no lubię to. Gratulacje dla drużyny, trenera i kibiców to jest wasz wieczór".

Na to samo zwrócił uwagę Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej". "Była "Jesień średniowiecza", to niech Lech napisze piękną historię wiosny średniowiecza! Gratulacje!" - dodał.

"Więcej składnych akcji pewnie przeprowadziło dziś Bodo, przy piłce czuło się nieco pewniej. Trochę szczęścia było, zwłaszcza tuż po przerwie. Z drugiej strony, Marchwiński miał zwycięstwo na nodze tydzień temu. Zapracowane, wyszarpane. Brawo Lech, klątwa przełamana. Idemo dalje!" - napisał Przemysław Michalak z Weszło.

Sebastian Staszewski z Interii podkreślił, że tak dobrego wyniku w pucharach polski klub nie osiągnął od ponad 30 lat. "Pierwszy polski wiosenny awans od 1991. Dzięki Lech Poznań, świetna robota!"

Część ekspertów podkreślała świetną formę Ishaka, który po raz kolejny okazał się decydujący. "Fantastyczny mecz Ishaka. Co kapitan, to kapitan. Nie dość, że strzela, to jeszcze haruje najwięcej z drużyny. Wieczór w Europie to jego moment" - napisał Dobrasz. "Praktycznie wszystkie gole bardzo ważne" - dodał Gołaszewski.

"Wielkie gratulacje dla Lecha Poznań. Powodzenia na kolejnym etapie LKE!" - napisał Maciej Łanczkowski z "Piłki Nożnej".

Lech Poznań rywala w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy pozna po losowaniu par, które odbędzie się w piątek 24 lutego.

