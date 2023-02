Tak Lewandowski strzelił gola w debiucie na Old Trafford. Było blisko [WIDEO]

Robert Lewandowski strzelił gola z rzutu karnego w meczu z Manchesterem United w Lidze Europy i dał FC Barcelonie prowadzenie 1:0. Uderzenie Polaka nie było zbyt dobre, ponieważ piłka odbiła się od ręki Davida de Gei, zanim wpadła do siatki. Było to pierwsze trafienie Polaka na stadionie Old Trafford.

3 Screen/Viaplay Otwórz galerię Na Gazeta.pl