Niespodzianka w Lidze Konferencji Europy. Sheriff mocno zaskoczył gospodarzy

Sheriff Tyraspol podchodził do rewanżowego meczu z Partizanem Belgrad z nikłymi szansami na awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Gracze z Naddniestrza tydzień temu przegrali na własnym stadionie 0:1 po bramce Ricardo Gomesa. Musieli zatem wygrać na trudnym terenie różnicą dwóch bramek. Bukmacherzy nie dawali większych im szans.

Sheriff Tyraspol znowu zaszokował Europę. Spektakularny powrót w Lidze Konferencji

Kursy na zwycięstwo Sheriffa wahały się od 4.25 do 4.70. Mimo że mistrzowie Mołdawii w zeszłym sezonie grali w Lidze Mistrzów, a do 1/16 finału Ligi Konferencji weszli z trzeciego miejsca w grupie Ligi Europy, to bardziej doświadczony w grze w Europie Partizan był stawiany w roli faworyta. Początkowo wszystko układało się po myśli Serbów. Już w 13. minucie prowadzenie dał im Holender Queensy Menig. Sheriff musiał więc trafić do siatki trzy razy. Udało się.

Wielkie strzelanie Sheriffa rozpoczął po dziewięciu minutach Cedric Badolo. Wykorzystał jedenastkę podyktowaną po tym, jak piłkę ręką w polu karnym odbił Sinisa Sanicanin.

Tuż przed zejściem do szatni podanie Akanbiego na bramkę zamienił Mouhamed Diop, dając tym samym prowadzenie 2:1. Senegalczyk popisał się pięknym technicznym strzałem w górny róg bramki Aleksandara Popovicia.

Ten sam zawodnik cieszył się z gola również zaraz po przerwie. 22-latek huknął zza pola karnego i w niewiarygodnym stylu umieścił piłkę tuż przy słupku. Bramkarz był bez szans.

Do końca meczu zostało jeszcze sporo czasu, ale żadna z drużyn nie wypracowała już klarownych okazji do strzelenia gola. Partizan przeważał, oddał więcej strzałów na bramkę, ale brakowało skuteczności. Szczelna obrona Sheriffa sprawiła, że wynik 3:1 już się nie zmienił. Mołdawianie wygrali zatem w całym dwumeczu 3:2 i sensacyjnie zapewnili sobie awans do 1/8 finału.