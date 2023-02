Mamy faworyta do samobója sezonu. Obrońca aż złapał się za głowę

Znamy już część rozstrzygnięć w 1/16 finału Ligi Europy. Awans do kolejnej rundy wywalczył m.in. Sporting Lizbona. Portugalczycy najpierw zremisowali z FC Midtjylland 1:1 na własnym obiekcie po golach Emama Ashoura i Sebastiana Coatesa. W rewanżu w Danii nie zostawili już jednak szans rywalom, demolując ich aż 4:0.

Kuriozalny samobój przypieczętował awans Sportingu Lizbona

Gole dla Sportingu w czwartek strzelali Sebastian Coates, Pedro Goncalves (dwa) i Stefan Gartenmann. Szczególne wrażenie robi w szczególności ostatnie z trafień, ponieważ Gartenmann jest zawodnikiem... FC Midtjylland, który zaliczył kuriozalną pomyłkę. Obrońca w 85. minucie otrzymał piłkę na własnej połowie i nie chciał wybijać jej na oślep, więc postanowił zagrać do własnego bramkarza. Problem w tym, że pressowany przez rywala nie spojrzał, gdzie ustawił się golkiper. Ten nie znajdował się w świetle bramki, gdyż zszedł do rozegrania. Wobec tego obaj mogli tylko obserwować, jak futbolówka wtacza się siatki.

Ostatecznie Sporting awansował, wygrywając w dwumeczu 5:1. Portugalczycy zagrali w Lidze Europy dzięki zajęciu trzeciego miejsca w grupie C Ligi Mistrzów (6 pkt). Okazali się wówczas gorsi od Tottenhamu (11 pkt) i Eintrachtu Frankfurt (10 pkt). Z kolei FC Midtjylland jesienią zajęło drugie miejsce w grupie F Ligi Europy. Sytuacja w tej grupie była o tyle ciekawa, że wszystkie cztery zespoły miały osiem punktów, a o końcowej kolejności zadecydował bilans bramkowy.

W pozostałych meczach Ligi Europy rozgrywkach od godziny 19:00 czasu polskiego awans wywalczyły jeszcze trzy zespoły. Sevilla, pomimo że przegrała 0:2 z PSV, awansowała dalej dzięki wygranej 3:0 w pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Hiszpanii. Juventus pokonał pewnie 3:0 Nantes, czym udowodnił, że 1:1 w poprzednim starciu było wypadkiem przy pracy. Najdłużej na rozstrzygnięcie czekali kibice AS Monaco i Bayeru Leverkusen. Po dwóch obfitujących w emocje meczach panował remis 5:5, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. W nich lepszy okazał się zespół z Niemiec (5:3) i to on zagra dalej.