Angel Tri Maria! Koncert Argentyńczyka. Allegri nie wierzył w to, co widzi

Pamiętacie gest Zinedine'a Zidane'a po słynnej przewrotce Cristiano Ronaldo przeciwko Juventusowi w Lidze Mistrzów? Minęło zalewie pięć minut czwartkowego spotkania, a Massimiliano Allegri także - niczym były trener Realu - nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Utalentowany pomocnik Nicolo Fagioli zagrał na skrzydło do - ustawionego przed polem karnym - Angela Di Marii. Mistrz świata nawet nie przyjął piłki, tylko od razu popisał się fenomenalnym uderzeniem, czym zaskoczył bramkarza. Choć piłka nabrała niesamowitej trajektorii, to wielkiego zdziwienia być nie powinno, bo akurat Argentyńczyk słynie z tego typu uderzeń.

Nie minął kwadrans a było już 2:0. I znowu Di Maria odegrał rolę główną. Gracz Juventusu minął dwóch obrońców, a następnie kiwnął bramkarza i piętą skierował piłkę do bramki. Tuż przed linią bramkową ofiarnie próbował interweniować wślizgiem Nicolas Pallois, ale nie trafił piłkę. To znaczy trafił, tyle że ręką. Sędzia pokazał mu czerwoną kartkę, a Argentyńczyk pewnym strzałem z 11. metra podwyższył prowadzenie.

Dla Di Marii były to gole numer 5 i 6 w tym sezonie (na koncie ma też sześć asyst). Choć ma już 35 lat, to nadal zachwyca i jest najlepszym zawodnikiem Juventusu, który prezentuje dość siermiężny styl gry, oparty przede wszystkim na szczelnej defensywie. Fajerwerki w ataku zapewnia przede wszystkim właśnie Di Maria.

Ale wróćmy na Stade de la Beaujoire. Nantes, grając w osłabieniu, nie było w stanie realnie zagrozić Juventusowi, a tym bardziej odrobić dwubramkowej straty. Ba, w końcówce spotkania, to Juventus dobił rywali, a gola głową - numer 8. w sezonie - zdobył... Di Maria. To był jego pierwszy hat-trick od 2018 roku, gdy biegał jeszcze w koszulce PSG.

Juventus ostatecznie wygrał w dwumeczu 4:1 i awansował do 1/8 finału.

Liga Europy jedyną szansą na uratowanie sezonu?

To trudny okres dla Juventusu. Klub sztucznie zawyżał wartości piłkarzy na rynku transferowym, więc znalazł się pod lupą nie tylko władz piłkarskich, ale i państwowych, bo przecież Juve jest spółką giełdową. Kreatywna księgowość, która fałszowała realny obraz finansów klubów, kosztował Juventus 15 ujemnych punktów, przez co turyńczycy zajmują dopiero siódme miejsce w Serie A. Wydaje się, że ich najkrótszą drogą do Ligi Mistrzów będzie... wygranie Ligi Europy.

I pewnie od awansu do Ligi Mistrzów (czytaj: od pieniędzy z LM) będzie zależała przyszłość Di Marii, który do Turynu zawitał latem. Opuszczając Paryż Argentyńczyk oświadczył, że pozostanie w Europie tylko na rok. Ale podobno zmienił zdanie. Taki wieczór jak ten, tylko może go umocnić w przekonaniu, że warto jeszcze swoją grą cieszyć kibiców Juventusu przez kolejne miesiące.