Trening Barcelony trwał w najlepsze, gdy Lewandowski nagle zacisnął pięści [WIDEO]

FC Barcelona zremisowała u siebie 2:2 z Manchesterem United w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy. Drużyna Xaviego przebywa obecnie w Manchesterze, gdzie trenuje do starcia rewanżowego, które zdecyduje o awansie do kolejnej fazy rozgrywek. Podczas sesji na płycie głównej stadionu Old Trafford Robert Lewandowski rozgrzewał się z dużą determinacją. Aż musiał zacisnąć pięści.

Robert Lewandowski z niezwykłym zacięciem trenował do rewanżu FC Barcelony z Manchesterem United

Drużyna FC Barcelony w środę odbyła pierwszy przedmeczowy trening na stadionie Manchesteru United. Dla piłkarzy problemem mogła być zmiana pogody. Temperatura w ich mieście w ostatnich dniach wynosiła około 15 stopni, a w Anglii było ich o dziewięć mniej i pełne zachmurzenie. Przed treningiem zawodnicy chcieli zadbać o odpowiednie przygotowanie i rozgrzaćsię w mroźny wieczór.

Jednym z nich był Robert Lewandowski, który wyglądał na szczególnie zdeterminowanego. Polski napastnik z zaciśniętymi pięściami padł na ziemię i zaczął ćwiczyć już przed właściwym treningiem. Szybko wykonał siedem pompek, po czym wstał i w efektowny sposób podbił leżącą na ziemi piłkę. W mediach społecznościowych FC Barcelony pojawiło się wideo z wymownym wpisem: "Lewandowski rozgrzewa się przed rozgrzewką". Widać na nim również zespołowych kolegów Polaka, którzy także wykonali kilka pompek.

W pierwszym meczu na Camp Nou Robert Lewandowski nie zdobył bramki i hiszpańskie media wypominały mu, że jest w słabej formie. Polak w starciu rewanżowym musi udowodnić, że powraca do dobrej dyspozycji i może być liderem FC Barcelony. Już w poprzednim meczu ligowym z Cadiz zdobył bramkę i z pewnością liczy na podtrzymanie strzeleckiej passy.

Spotkanie Manchester United - FC Barcelona zaplanowano na czwartek, 23 lutego o godzinie 21:00 na stadionie Old Trafford. Podczas ostatniego meczu obu drużyn w Anglii, w 2019 roku, FC Barcelona wygrała 1:0 po bramce samobójczej Luka Shawa.