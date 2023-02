Wszystkie oczy na Lewandowskiego. Hiszpanie piszą dobitnie. I wskazują jego nemesis

Pierwszy mecz FC Barcelony z Manchesterem United w 1/16 finału Ligi Europy zakończył się remisem 2:2. Sprawa awansu nadal jest otwarta, ale ekipa z Katalonii podejdzie do rewanżowego spotkania bardzo osłabiona. Na Old Trafford zabraknie kontuzjowanych Ousmane'a Dembele i Pedriego, a także Gaviego, który jest zawieszony. Zdaniem dziennika "AS", Hiszpanie potrzebują goli Lewandowskiego, aby wygrać. "W czwartek reflektory będą skierowane na niego i nie może zawieść, jeśli chce, aby Barcelona przetrwała w Europie" - czytamy.

Katalońskie media piszą o pojedynku Lewandowskiego z Rashfordem

Hiszpański "Sport" również zwrócił uwagę, że jednym z czynników, który może przechylić szalę zwycięstwa, jest dyspozycja napastników. Dziennikarze wprost napisali o pojedynku Roberta Lewandowskiego z Marcusem Rashfordem. Porównali dokonania obu piłkarzy w tym sezonie i okazało się, że ich statystyki są bardzo wyrównane. Obaj zawodnicy są najlepszymi strzelcami swoich drużyn i mają na koncie po 24 gole.

Hiszpanie dodają jednak, że Polak ma wyższą średnią zdobytych bramek na mecz. Polak strzelił 24 gole w 29 spotkaniach, czyli wynosi to średnio 0,83 gola na mecz. Napastnik Manchesteru United potrzebował do tego siedmiu spotkań więcej. Daje to 0,67 gola na mecz. "Sport" podkreślił również, że w pierwszym starciu tych drużyn Marcus Rashford, w odróżnieniu od Polaka, wpisał się na listę strzelców. "Wielka dogrywka. Napastnik FC Barcelony zmierzy się z Rashfordem, który kompletnie eksplodował w tym sezonie" - czytamy w tekście. Polak niedawno się przełamał i zdobył pierwszą bramkę na Camp Nou od 119 dni. Miało to miejsce w starciu z Cadiz (2:0).

Rewanżowe starcie FC Barcelony z Manchesterem United zaplanowane jest na czwartek o godzinie 21:00.

