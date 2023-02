Kibice Nantes bezlitośnie zadrwili z Juventusu. Przygotowali specjalną przyśpiewkę. Musiało boleć [WIDEO]

W ostatnich tygodniach Juventus popadł w poważne tarapaty. Okazało się, że klub sztucznie zawyżał wartości piłkarzy na rynku transferowym. Oszustwami włoskiej drużyny zainteresowały się zarówno władze piłkarskie, jak i państwowe. "Kreatywna księgowość" kosztowała Juventus aż piętnaście ujemnych punktów. Obecnie turyńczycy zajmują dopiero dziewiąte miejsce w Serie A. Z ich problemów zakpili nawet kibice FC Nantes.

Kibice FC Nantes zadrwili z problemów Juventusu. Przygotowali specjalną przyśpiewkę

W czwartek rozegrano pierwszy z dwóch meczów 1/16 finału Ligi Europy: Juventus - Nantes. Spotkanie odbyło się na Allianz Stadium, na którym pojawiło się również wielu fanów francuskiej ekipy. W pewnym momencie zaczęli prowokować przeciwników. Z ich sektora słychać było przyśpiewkę, której refren brzmiał: "Serie B! Serie B! Serie B!". Tym samym goście nawiązali do ostatnich problemów Juventusu i wyśmiali rywali, życząc im spadku do niższej ligi.

Choć włoski klub został już ukarany odjęciem punktów, to niewykluczone, że na tym nie zakończą się jego kłopoty. Na początku lutego "Corriere dello Sport" informował, że Juventusowi grozi kolejna sankcja - tym razem domaga się jej prokurator. Mowa o utracie kolejnych 20 punktów, co mogłoby doprowadzić do spadku klubu z ligi. Do tego właśnie faktu w czwartkowy wieczór odnieśli się kibice Nantes.

Gdyby faktycznie Juventus otrzymał kolejną karę, byłaby to dla nich nieprzyjemna powtórka z historii. W 2006 roku, w efekcie afery korupcyjnej, tzw. Calciopoli, klub zdegradowano do Serie B. Spadek z ligi był wówczas tylko jedną z wielu sankcji, jakie nałożono na drużynę.

Ostatecznie kibice Nantes wyjechali z Włoch zadowoleni, ponieważ ich drużyna zremisowała 1:1. W 13. minucie piłkę w siatce umieścił Dusan Vlahović. Serb z odległości kilku metrów wbił futbolówkę do pustej bramki po świetnym zgraniu głową Federico Chiesy. Radość Juventusu trwała jednak tylko do 60. minuty. Wówczas gola na 1:1 zdobył Ludovic Blas.

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Nantes a drużyną Massimiliano Allegriego odbędzie się w czwartek 23 lutego. Tym razem areną zmagań będzie Francja. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 18:45.